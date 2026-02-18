Göztepe, İstanbul Ekiplerine Karşı Oynadığı 8 Maçta 1 Yenilgi Aldı

Göztepe, Süper Lig'deki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi, İstanbul ekipleriyle oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alarak önemli bir başarı sergiledi. Bu süreçte, sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederken, Fenerbahçe ile oynadığı iki karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Tek yenilgi ise Galatasaray deplasmanında yaşandı.

Göztepe'nin İstanbul takımları karşısındaki performansı, 2025-2026 sezonunda daha da belirgin hale geldi. Toplamda 15 puan toplayan Göz-Göz, rakiplerine karşı sahada güçlü bir grafik ortaya koydu. Özellikle Beşiktaş karşısında elde edilen 3-0'lık galibiyet, takımın moral ve motivasyonunu artırdı.

Göztepe'nin İstanbul Performansı Nasıl Gelişti?

Göztepe, İstanbul ekipleriyle olan karşılaşmalarında genel olarak etkili bir oyun sergiledi. Beşiktaş'a karşı elde edilen galibiyetin yanı sıra, Fenerbahçe ile oynanan iki maçta da kaybetmemesi, takımın istikrarını göstermektedir. Fatih Karagümrük'e karşı iç sahada ve deplasmanda galibiyet alan Göztepe, Kasımpaşa'yı da deplasmanda mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.

Öte yandan, Eyüpspor ile oynanan dış saha maçında golsüz berabere kalması, takımın zaman zaman zorlandığını da göstermektedir. Ancak genel olarak Göztepe'nin İstanbul'daki performansı, taraftarları tarafından olumlu karşılanmaktadır.

Göztepe'nin Hedefi Nedir?

Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, hafta sonunda deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu maç, sarı-kırmızılıların bu sezon İstanbul'daki 3. galibiyetini elde etme hedefiyle sahaya çıkacağı bir karşılaşma olacak. Göztepe, bu maçta alacağı sonuçla birlikte, İstanbul takımlarına karşı olan üstünlüğünü pekiştirmek istemektedir.

Göztepe'nin İstanbul'daki maçları, takımın genel performansı açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu karşılaşmalar, hem puan durumu hem de takımın motivasyonu açısından kritik bir rol oynamaktadır. Göztepe'nin İstanbul'daki maçları, taraftarları tarafından heyecanla takip edilmektedir.

Göztepe'nin Gelecek Hedefleri Neler?

Göztepe, İstanbul takımları karşısındaki başarılı performansını sürdürmek ve bu sezon daha fazla galibiyet elde etmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Takım, ligdeki diğer rakipleriyle de mücadele ederek, üst sıralara tırmanmayı hedeflemektedir. Göztepe'nin bu hedeflere ulaşabilmesi için, oyuncuların form durumları ve teknik ekibin stratejileri büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, Göztepe'nin İstanbul ekiplerine karşı gösterdiği performans, takımın genel başarısı ve hedefleri açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu başarıların devam etmesi, hem taraftarlar hem de kulüp için büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır.