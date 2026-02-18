Dolar
43,7669 %0.08
Euro
51,7833 %-0.15
Gram Altın
7.036,48 % 2,60
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Beşiktaş, göztepe maçı hazırlıklarına başladı mı?

Beşiktaş, göztepe maçı hazırlıklarına başladı mı?

Beşiktaş, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Detaylar haberimizde.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Beşiktaş, göztepe maçı hazırlıklarına başladı mı?
Okunma Süresi: 2 dk

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü Göztepe ile karşılaşacak. Bu önemli maçın hazırlıkları, kulübün antrenman sahasında bugün gerçekleştirilen idmanla resmen başlamış oldu.

Antrenman Detayları Neler?

Bugün yapılan antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, sporcuların ısınma koşularıyla başladı ve ardından pas çalışmaları ile devam etti. Takım, idmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.

Beşiktaş, Göztepe maçı öncesinde hazırlıklarını sürdürecek. Takım, yarın yapacağı antrenmanla bu süreci devam ettirecek. Sporcuların motivasyonu ve performansı, bu maçta belirleyici bir rol oynayacak.

Göztepe Maçı Öncesi Beklentiler Neler?

Göztepe ile yapılacak olan bu karşılaşma, Beşiktaş için büyük önem taşıyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içerisinde olan siyah-beyazlılar, bu maçı kazanarak puan durumunda avantaj elde etmek istiyor. Takımın, Göztepe karşısında alacağı sonuç, sezonun geri kalan kısmı için de belirleyici olabilir.

Göztepe'nin de bu maça hazırlık yaptığı biliniyor. Her iki takımın da sahada göstereceği performans, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Beşiktaş'ın, Göztepe karşısında nasıl bir strateji izleyeceği ise maç günü netlik kazanacak.

Takımın Genel Durumu ve Hedefleri

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hedefi doğrultusunda ilerliyor. Takım, oyuncularının form durumunu artırmak ve taktiksel açıdan güçlü bir oyun sergilemek için yoğun bir hazırlık süreci geçiriyor. Antrenmanlar, teknik ekibin belirlediği program çerçevesinde titizlikle yürütülüyor.

Bu süreçte, Beşiktaş taraftarlarının da destekleri büyük önem taşıyor. Taraftarların stadyumda oluşturacağı atmosfer, oyuncuların motivasyonunu artıracak ve maça olan etkilerini olumlu yönde etkileyecektir.

#Beşiktaş
#Göztepe
#Sergen Yalçın
TİP, İmralı Süreci Raporuna Neden Hayır Oyu Verdiğini Açıkladı
TİP, İmralı Süreci Raporuna Neden Hayır Oyu Verdiğini Açıkladı
#Gündem / 18 Şubat 2026
Ordu emniyetinde yaşanan trajik intihar olayı nedir?
Ordu emniyetinde yaşanan trajik intihar olayı nedir?
#Gündem / 18 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Mallorca küme düşerse vedat'ın fenerbahçe'ye dönüşü kolaylaşır mı?
Mallorca küme düşerse vedat'ın fenerbahçe'ye dönüşü kolaylaşır mı?
Spor
Oryantiring il birinciliği niğde'de başarıyla tamamlandı mı?
Oryantiring il birinciliği niğde'de başarıyla tamamlandı mı?
Ramazan ayı yaz aylarına ne zaman denk gelecek?
Ramazan ayı yaz aylarına ne zaman denk gelecek?
Pınar Deniz'in Arapça Şarkı Söylediği Anlar Neden Gündem Oldu?
Pınar Deniz'in Arapça Şarkı Söylediği Anlar Neden Gündem Oldu?
Ufuk özkan'ın ameliyatında yaşanan duygusal tesadüf neyi ifade ediyor?
Ufuk özkan'ın ameliyatında yaşanan duygusal tesadüf neyi ifade ediyor?
Galatasaray Juventus'u Geçerse Ne Kadar Ekonomik Kazanç Elde Edecek?
Galatasaray Juventus'u Geçerse Ne Kadar Ekonomik Kazanç Elde Edecek?
Suudi Arabistan'da 5. Nesil Savaş Uçakları Rekabeti: F-35A, Kaan, KF-21 ve GCAP Tempest Hangi Avantajları Sunuyor?
Suudi Arabistan'da 5. Nesil Savaş Uçakları Rekabeti: F-35A, Kaan, KF-21 ve GCAP Tempest Hangi Avantajları Sunuyor?
Mersin TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir ve ne zaman açıklanır?
Mersin TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir ve ne zaman açıklanır?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft