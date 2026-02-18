Dolar
43,7669 %0.08
Euro
51,7833 %-0.15
Gram Altın
7.036,48 % 2,60
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Mersin TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir ve ne zaman açıklanır?

Mersin TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir ve ne zaman açıklanır?

Mersin TOKİ kura sonuçları 18 Şubat'ta yapılacak çekilişle belirlenecek ve hak sahipleriyle paylaşılacak.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Mersin TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir ve ne zaman açıklanır?
Okunma Süresi: 2 dk

Mersin'de TOKİ tarafından düzenlenen kura çekilişi, 18 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu çekiliş ile birlikte, konut sahibi olmak isteyen vatandaşların merakla beklediği sonuçlar belirlenerek hak sahipleriyle paylaşılacak.

Başvuru sahipleri, TOKİ Mersin kura sonuçlarına nasıl ulaşabileceklerini ve sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürmektedir. 18 Şubat tarihinde noter huzurunda yapılacak kura çekilişi, saat 13.00 itibariyle başlayacak ve kura işleminin ardından sonuçlar ilan edilecektir.

Mersin TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir?

Kura işleminin tamamlanmasının ardından, TOKİ Mersin kura sonuçlarına erişmek isteyen vatandaşlar, belirli bir internet sayfası üzerinden detayları öğrenebilecekler. Bu sayfa, kura sonuçlarının açıklanmasının ardından güncellenerek hak sahiplerinin bilgilerine sunulacaktır.

Ayrıca, Mersin TOKİ kura çekilişini izlemek isteyenler GDH Digital'in sosyal medya hesaplarını takip ederek canlı yayın bilgilerine ulaşabilirler. Bu sayede, kura çekilişinin nasıl gerçekleştiğini anlık olarak takip edebilme imkânına sahip olacaklardır.

TOKİ kura çekilişi süreci nasıl işleyecek?

18 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan kura çekilişi, TOKİ'nin belirlediği kriterlere göre yapılacak olup, başvuru sahiplerinin hak sahipliği durumları bu çekilişle netlik kazanacaktır. Her yıl düzenlenen TOKİ kura çekilişleri, sosyal konut projeleri kapsamında konut sahibi olma umuduyla başvuran vatandaşlar için büyük bir önem taşımaktadır.

Sonuçların açıklanmasının ardından, hak sahipleri belirlenen tarihlerde konutlarını teslim almak üzere gerekli işlemleri gerçekleştirebilecekler. Bu süreç, TOKİ'nin belirlediği takvim doğrultusunda ilerleyecek ve başvuru sahipleri için bilgilendirmeler yapılacaktır.

Kura sonuçlarının önemi nedir?

TOKİ kura sonuçları, konut sahibi olma hayali kuran birçok aile için büyük bir fırsat sunmaktadır. Özellikle sosyal konut projeleri, dar gelirli ailelerin uygun fiyatlarla konut sahibi olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilmektedir. Bu nedenle, kura sonuçları, birçok kişi için yaşam standartlarını yükseltme adına önemli bir adım oluşturmaktadır.

Sonuç olarak, Mersin TOKİ kura çekilişi, konut sahibi olma yolunda önemli bir aşama olarak karşımıza çıkmaktadır. 18 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan kura çekilişi, hak sahiplerinin belirlenmesi açısından büyük bir merakla beklenmektedir.

Sosyal Medya Etkileyicilerine Yönelik Yeni Vergi Düzenlemeleri Neleri Kapsıyor?
Sosyal Medya Etkileyicilerine Yönelik Yeni Vergi Düzenlemeleri Neleri Kapsıyor?
#Ekonomi / 18 Şubat 2026
Akasya Durağı'nın Yeniden Başlayacağı İddiaları Üzerine Melek Baykal ve Ateş Fatih Uçan Arasında Gerilimli Bir Diyalog
Akasya Durağı'nın Yeniden Başlayacağı İddiaları Üzerine Melek Baykal ve Ateş Fatih Uçan Arasında Gerilimli Bir Diyalog
#Gündem / 18 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Ramazan 2026 Ne Zaman Başlıyor, İlk Sahur Bu Gece Mi? Diyanet Takvimiyle İllere Göre İmsak Vakitleri
Ramazan 2026 Ne Zaman Başlıyor, İlk Sahur Bu Gece Mi? Diyanet Takvimiyle İllere Göre İmsak Vakitleri
Gündem
Eski futbol hakemi Elif Karaarslan kimdir ve sosyal medyada nasıl bir başarı elde etti?
Eski futbol hakemi Elif Karaarslan kimdir ve sosyal medyada nasıl bir başarı elde etti?
Ramazan Sofralarında Fiyat Artışları Ne Durumda? Medine Hurması ve Diğer Ürünler Hangi Oranda Zamlandı?
Ramazan Sofralarında Fiyat Artışları Ne Durumda? Medine Hurması ve Diğer Ürünler Hangi Oranda Zamlandı?
Türk Telekom, Türkiye'de Herkes İçin 5G Teknolojisini Sunmaya Hazırlanıyor
Türk Telekom, Türkiye'de Herkes İçin 5G Teknolojisini Sunmaya Hazırlanıyor
Melisa Sözen'in Roya Filmi 76. Berlin Film Festivali'nde Dünya Prömiyerini Gerçekleştiriyor
Melisa Sözen'in Roya Filmi 76. Berlin Film Festivali'nde Dünya Prömiyerini Gerçekleştiriyor
Mersin TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman ve Saat Kaçta Gerçekleştirilecek?
Mersin TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman ve Saat Kaçta Gerçekleştirilecek?
Ramazan'da Sağlıklı Beslenmenin Önemi Nedir?
Ramazan'da Sağlıklı Beslenmenin Önemi Nedir?
Stablecoinlerin günlük finansal işlemlerdeki rolü nasıl değişiyor?
Stablecoinlerin günlük finansal işlemlerdeki rolü nasıl değişiyor?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft