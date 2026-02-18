Ramazan Sofralarında Fiyat Artışları Ne Durumda? Medine Hurması ve Diğer Ürünler Hangi Oranda Zamlandı?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, iftar sofralarının kurulması her geçen yıl daha da zor hale geliyor. Dar gelirli ailelerin açlık sınırının altında yaşadığı bir ortamda, gıda fiyatlarındaki artışlar, bu yıl Ramazan alışverişinin maliyetini önemli ölçüde artırdı. Özellikle Medine hurmasının tanesi 40 TL'ye kadar yükselirken, pide fiyatları da geçen yıla oranla yüzde 25 artış gösterdi.

Pazar ve marketlerdeki fiyatlar, Ramazan öncesinde sürekli olarak güncelleniyor. En düşük emekli maaşının 20 bin, asgari ücretin ise 28 bin lira olduğu göz önüne alındığında, bu yılki Ramazan alışverişinin maliyeti oldukça yüksek. Ramazan’ın sembolü olan hurmada yaşanan dikkat çekici artış, bu durumu daha da belirgin hale getiriyor.

Medine Hurmasında Ne Kadar Zam Var?

Karar gazetesinin haberine göre, kilosu et fiyatlarıyla yarışan Medine hurmasının tanesi 40 TL'ye ulaşmış durumda. CHP Aydın milletvekili Süleyman Bülbül, Ramazan alışverişi için yapılan piyasa araştırmalarında fiyatların geçen yıla göre iki kat arttığını belirtti. Zeytin, peynir ve yumurta gibi temel gıda maddeleri, emekliler için özel tüketim haline geldi.

Geçen yıla göre en düşük emekli maaşının yüzde 18, asgari ücretin yüzde 27 oranında artması, gıda fiyatlarındaki artışın yanında yetersiz kalıyor. Ramazan pidesi fiyatı yüzde 25, zeytin yüzde 41, peynir yüzde 36, yumurta yüzde 33, mutfak tüpü yüzde 30, sucuk yüzde 34, dana kuşbaşı yüzde 56 ve kıyma fiyatı ise yüzde 46 oranında artış gösterdi.

Ramazan Kolisi Fiyatlarında Gizli Artışlar Neler?

Her yıl Ramazan ayında yapılan zamların bu yıl daha fazla olduğu gözlemleniyor. Ramazan kolilerinin fiyatları iki katına çıkarken, içindeki ürün sayısının azaltılmasıyla birlikte gizli zamlar da dikkat çekiyor. 2025 yılında 26 ürünün yer aldığı Mega Ramazan Kolisi’nin fiyatı, bu yıl ürün sayısı azaldığı halde 799,95 liradan bin 732 liraya yükseldi.

CHP Aydın milletvekili Süleyman Bülbül, “Sahurda zeytin, peynir, yumurta yemek bile lüks oldu” şeklinde açıklamalarda bulundu. 2018 yılında 49,90 lira olan en ucuz Ramazan kolisi, bu yıl 550 liraya kadar çıkmış durumda. Marketlerde yapılan karşılaştırmalarda hem gizli zamlar hem de enflasyon farkı dikkat çekiyor.

Gıda Enflasyonu ve Ekonomik Etkiler Neler?

TÜİK verilerine göre yıllık gıda enflasyonu yüzde 28,31 olarak gerçekleşirken, en küçük Ramazan kolisinin enflasyonu ise yüzde 35 olarak hesaplandı. En düşük koli enflasyonu yüzde 35 olurken, en yüksek koli enflasyonu ise yüzde 117’ye kadar çıkmış durumda. İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği (İGTOD) Başkanı Mustafa Karlı, yaşanan ekonomik sorunların birçok sektörü olumsuz etkilediğini ve koli talebinin azaldığını ifade etti.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis de benzer açıklamalarda bulunarak, Ramazan kolisi talebinin her geçen yıl azaldığını belirtti. Bakliyat ürünleri genel enflasyonun altında kalırken, son bir yılda bakliyatta fiyat artışının yüzde 27 olduğunu vurguladı. Önceki yıllarda büyük miktarlarda kumanya hazırlayan iş insanları, bu yıl sadece çevrelerine ve üst düzey yöneticilerine hazırlık yapıyorlar.