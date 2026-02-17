Dolar
Aygün Aydın Gözaltına Alındı mı? Ünlü İsim Neden Gözaltına Alındı?

Aygün Aydın Gözaltına Alındı mı? Ünlü İsim Neden Gözaltına Alındı?

17 Şubat 2026 tarihinde İstanbul merkezli düzenlenen ünlüler operasyonu kapsamında Aygün Aydın gözaltına alındı. Detaylar haberimizde.

Aygün Aydın Gözaltına Alındı mı? Ünlü İsim Neden Gözaltına Alındı?
Okunma Süresi: 1 dk

17 Şubat 2026 tarihinde İstanbul merkezli düzenlenen geniş kapsamlı bir operasyon neticesinde Aygün Aydın gözaltına alındı. Bu durum, Türkiye'nin magazin ve sanat dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu toplam 17 kişi gözaltına alındı. Aygün Aydın, sosyal medya ve televizyon dünyasında bilinen bir sima olarak bu operasyonun merkezinde yer aldı.

Aygün Aydın Kimdir?

1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aygün Aydın, eğitim hayatını Beykent Üniversitesi TV Haberciliği ve Programcılığı bölümünde tamamlamıştır. Medya sektörüne olan ilgisi sayesinde genç yaşta ekranlarla tanışan Aydın, kariyerinde hem oyunculuk hem de moda alanında dikkat çekici başarılar elde etmiştir.

Aygün Aydın’ın kariyerinde önemli adımlar arasında, Mustafa Ceceli ve Ravi İncigöz’ün popüler

