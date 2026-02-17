Gülben Ergen Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler

Gülben Ergen, Türk pop müziğinin güçlü sesi olarak tanınan bir sanatçıdır. Hem sahne performansları hem de televizyon projeleriyle uzun yıllardır dikkat çeken Ergen, geniş bir hayran kitlesine sahiptir. Sanatçının hayatı ve kariyeri hakkında sıkça sorulan sorular arasında 'Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında, nereli ve özel hayatı nasıldır?' gibi başlıklar yer almaktadır.

Gülben Ergen kaç yaşında ve nereli?

Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 52 yaşında olan sanatçı, eğitim hayatını da İstanbul’da tamamlamıştır. Küçük yaşlardan itibaren sanat dünyasına ilgi duyan Ergen, güzelliği ve sahne enerjisiyle dikkat çekmiştir.

Sanat kariyerine adım atan Ergen, hem müzik hem de televizyon alanında uzun soluklu bir kariyer inşa etmiştir. Annelik kimliğiyle de sık sık gündeme gelen sanatçı, bu yönüyle de hayranlarının takdirini toplamaktadır.

Gülben Ergen kariyerine nasıl başladı?

Gülben Ergen’in sanat yolculuğu 1987 yılında Hürriyet Gazetesi tarafından düzenlenen Sinema Yıldızı Yarışması ile başlamıştır. Bu yarışma sayesinde adını duyuran Ergen, 1990’lı yıllarda dizi ve sinema projelerinde rol alarak geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Özellikle televizyon dizilerindeki performansıyla dikkat çekmiştir.

Oyunculuk kariyerinde yer aldığı bazı yapımlar arasında 'Marziye', 'Dadı', 'Belalım Benim', 'Biz Ayrılamayız' ve 'Yalan' gibi projeler bulunmaktadır. Oyunculuk kariyerinin ardından müzik alanına yönelen sanatçı, asıl çıkışını pop müzikle gerçekleştirmiştir.

Gülben Ergen’in müzik kariyeri ve sosyal sorumluluk projeleri

Gülben Ergen, müzik dünyasındaki büyük çıkışını 2001 yılında yayımladığı 'Sade ve Sadece' albümüyle yapmıştır. Albümde yer alan 'Abayı Yaktım', 'Teşekkür Ederim' ve 'Uçacaksın' gibi şarkılar kısa sürede hit olmuştur. Yıllar içinde çıkardığı albümlerle pop müziğin güçlü kadın sesleri arasında yerini sağlamlaştıran sanatçı, 2023 yılında yayımlanan 'Sen Gidince' şarkısıyla da dijital platformlarda geniş kitlelere ulaşmıştır.

Gülben Ergen, yalnızca sanat kariyeriyle değil, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da öne çıkmaktadır. Kurucusu olduğu 'Çocuklar Gülsün Diye' projesi kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerinde anaokulları açılmasına öncülük eden sanatçı, dezavantajlı çocukların eğitim imkanlarına kavuşması için çeşitli kampanyalar düzenlemektedir.

Gülben Ergen’in özel hayatı ve çocukları

Gülben Ergen’in özel hayatı da magazin gündeminde sıkça yer almaktadır. 2004 yılında gazeteci ve televizyon yapımcısı Mustafa Erdoğan ile evlenen sanatçı, bu evlilikten Atlas, Ares ve Güney isimlerinde üç erkek çocuğu sahibi olmuştur. Çift, 2012 yılında boşanmıştır. Ergen, daha sonra yapımcı Erhan Çelik ile evlenmiş ancak bu evlilik 2016 yılında sona ermiştir.

Sanatçı, annelik rolünü her zaman ön planda tuttuğunu dile getirmektedir. Gülben Ergen, sanat hayatı boyunca birçok ödüle layık görülmüş ve Türk sanat dünyasında iz bırakmaya devam etmektedir.