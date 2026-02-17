Bandırma ilçe müftülüğü şubat ayı personel toplantısını gerçekleştirdi mi?

Bandırma İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen Şubat Ayı Aylık Mutat Personel Toplantısı, İlçe Müftüsü Dr. Abdulhamid Pehlivan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Bu toplantı, din görevlilerinin katılımıyla Bandırma Santral Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantının açılışında Aksakal Yeni Camii İmam Hatibi Koray Arslan, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile programı başlattı.

Toplantının İçeriği Nasıldı?

İlçe Müftüsü Dr. Abdulhamid Pehlivan, toplantıda gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Din görevlilerinin karşılaştığı güncel sorunlar ve çözüm önerileri üzerine detaylı bir şekilde görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, din hizmetlerinin geliştirilmesi için atılacak adımlar üzerinde duruldu.

Katılımcıların Görüşleri Ne Şekilde İfade Edildi?

Toplantıya katılan din görevlileri, kendi deneyimlerini ve önerilerini paylaşarak, müftülük faaliyetlerinin daha etkin hale gelmesi için fikirlerini sundular. Bu tür toplantıların, din hizmetlerinin kalitesini artırmak adına büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Gelecek Toplantılarda Neler Bekleniyor?

İlçe Müftüsü Dr. Abdulhamid Pehlivan, toplantının sonunda din görevlilerine yönelik eğitim programlarının devam edeceğini belirtti. Ayrıca, din hizmetlerinin daha verimli bir şekilde sunulabilmesi için düzenli aralıklarla bu tür toplantıların yapılmasının planlandığı ifade edildi. Bu bağlamda, din görevlilerinin sürekli gelişimlerinin desteklenmesi gerektiği üzerinde duruldu.