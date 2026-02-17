Huawei band 11 pro'nun teknik özellikleri ve fiyatı nedir?

Teknoloji dünyasında önemli bir yer edinen Huawei, akıllı bileklik serisine yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Band 11 Pro adı verilen bu yeni cihaz, piyasaya sürülmeden önce kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Cihazın teknik özellikleri, görselleri ve fiyatı hakkında çeşitli bilgiler sızdırıldı.

İlk sızıntılar, Huawei Band 11 Pro'nun yalnızca yeşil ve mavi renk seçenekleriyle tanıtılacağını gösteriyordu. Ancak yeni raporlar, bu modele siyah rengin de ekleneceğini ortaya koyuyor. Kullanıcıların kasa malzemesi konusunda da seçim yapabileceği belirtiliyor; alüminyum ve titanyum-alüminyum alaşımlı versiyonlarının sunulması bekleniyor.

Huawei Band 11 Pro'nun ekran özellikleri nelerdir?

Huawei Band 11 Pro, 1.62 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekranla donatılacak. Bu ekran, 482 × 286 piksel çözünürlük sunarken, parlaklık seviyesi 2.000 nite kadar çıkabilecek. Ekranın dikey tasarımı, kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor. Cihazın ağırlığı ise kayış hariç yalnızca 14 gram olarak belirlenmiş.

Akıllı bilekliğin batarya kapasitesi 300 mAh olarak tasarlandı. Güç tasarrufu modunda 14 güne kadar kullanım süresi sunması beklenirken, normal kullanımda tek bir şarjla yaklaşık 10 gün dayanabileceği ifade ediliyor. Bu özellikler, kullanıcıların uzun süreli kullanım deneyimi yaşayabilmesi için önemli bir avantaj sağlıyor.

Sağlık ve aktivite takibi nasıl olacak?

Huawei Band 11 Pro, kullanıcıların sağlık verilerini takip etmelerine olanak tanıyan çeşitli sensörlerle donatılmış durumda. Cihazda dahili GPS, ivmeölçer, jiroskop, manyetometre, optik kalp atış hızı sensörü ve ortam ışığı sensörü bulunacak. Bu donanım sayesinde adım sayma, nabız takibi, kandaki oksijen seviyesi ölçümü ve stres takibi gibi sağlık özellikleri sunulacak.

IP67 sertifikasına sahip olan bu akıllı bileklik, 50 metreye kadar suya dayanıklılık özelliği ile dikkat çekiyor. Ayrıca, kullanıcılar rehberli nefes egzersizleri yapabilecek, telefonlarındaki bildirimleri görüntüleyebilecek, SMS mesajlarını okuyabilecek ve bileklik üzerinden çağrı yanıtlayabilecekler. Tüm sağlık ve aktivite verileri, Huawei ekosisteminin merkezinde yer alan Huawei Health uygulaması ile senkronize edilecek.

Huawei Band 11 Pro'nun fiyatı ne olacak?

Huawei'nin Band 11 Pro modelini Mart ayının başında Almanya'da satışa sunması bekleniyor. Fiyat aralığı ise versiyona bağlı olarak 50 ile 70 euro arasında değişeceği tahmin ediliyor. Bu fiyatlandırma, kullanıcıların bütçelerine uygun seçenekler sunarak geniş bir kitleye hitap etmeyi amaçlıyor.

Sonuç olarak, Huawei Band 11 Pro, sunduğu özellikler ve şık tasarımıyla akıllı bileklik pazarında dikkat çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kullanıcıların sağlık ve aktivite takibi yapmalarına olanak tanırken, şık görünümü ile de günlük yaşamda rahatlıkla kullanılabilecek bir cihaz olmayı hedefliyor.