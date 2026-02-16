Bursa'da hurdacıdan satılık Boeing 747: 10 yıl önce 80 bin TL'ye alınan uçağın güncel değeri ne kadar?

Dolar
Bursa'da hurdacılık yapan Ertan Çoğul, 22 tonluk hurda Boeing 747'yi 80 bin TL'ye satın aldı. Uçağın güncel değeri ise 2,5 milyon lira civarında.

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

Bursa'da hurdacılık yapan Ertan Çoğul, belediye tarafından uçak kafe yapılması planlanan 22 tonluk hurda Boeing 747'yi, proje iptal edilince 80 bin TL'ye satın aldı. Uçak, tekrar birleştirilebilecek şekilde 7 parçaya ayrılarak TIR'larla Çoğul'un Nilüfer ilçesindeki işletmesine taşındı. Çoğul, uçağı kafe-restoran konseptine dönüştürmek amacıyla uygun bir arazi bulamadığı için satışa çıkardığını belirtti.

Uçağın geçmişi ve satın alma süreci nasıl gelişti?

Kentte 1988 yılından beri hurdacılık yapan Ertan Çoğul, 2017 yılında İstanbul'dan getirilen Boeing 747'yi, dönemin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin istifası sonrası iptal edilen proje nedeniyle 80 bin TL'ye satın aldı. Uçak, 7 parçaya ayrıldıktan sonra TIR'larla Çoğul'un işletmesine taşındı. Uçak, toplamda 22 ton ağırlığındadır ve o dönem hurda alüminyum fiyatları 3-3,5 TL civarındaydı.

Uçak kafe projesi neden hayata geçirilemedi?

Ertan Çoğul, uçağı kafe-restoran konseptine dönüştürmeyi planladı ancak Uludağ yolunda projeye uygun bir arazi bulamadığı için bu fikri hayata geçiremedi. Çoğul, uygun bir yer bulamadığı için projeyi iptal etmek zorunda kaldığını ifade etti. Yoldan geçenlerin uçağa ilgi gösterdiğini ve fotoğraf çekmek için geldiğini belirtti.

Uçaklı hurdacı olarak tanınan Ertan Çoğul'un deneyimleri

Boeing 747 nedeniyle adının 'uçaklı hurdacı' olarak anıldığını söyleyen Ertan Çoğul, sosyal medyada içerik üreten kişilerin gelip çekimler yaptığını ve bunun kendileri için hoş bir durum olduğunu belirtti. Uçağın yaklaşık 10 yıldır kendilerinde olduğunu ve giderse üzülmeyeceklerini ifade etti. Çoğul, Bursa'daki uçağa sahip tek hurdacı olduklarını ve bu nedenle mutluluk duyduklarını vurguladı.

Uçağın güncel değeri nedir?

Ertan Çoğul, uçağı satın aldığı dönemdeki fiyatların yanı sıra, günümüzdeki değerinin yaklaşık 2,5 milyon lira civarında olduğunu açıkladı. Uçağın Bursa'ya kazandırılması durumunda güzel bir yapı olacağına inandığını ifade etti. Uçak, halen satışta olup taliplilerini beklemektedir.

