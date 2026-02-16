Dolar
Haberin Gündemi Ekonomi Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? güncel rakamlar neyi gösteriyor?

Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? güncel rakamlar neyi gösteriyor?

İstanbul serbest piyasasında dolar ve euro yeni haftaya başlangıç rakamlarıyla dikkat çekti.

Yayınlanma
14
Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? güncel rakamlar neyi gösteriyor?
Okunma Süresi: 1 dk

İstanbul serbest piyasasında döviz kurları yeni haftaya giriş yaptı. Dolar, 43,7150 lira seviyesinden işlem görürken, euro ise 51,9060 lira seviyesinden alıcı buldu. Bu rakamlar, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları tarafından dikkatle takip ediliyor.

Döviz Kurlarındaki Değişim Neyi Gösteriyor?

Türk lirasının dolar ve euro karşısındaki değer kaybı devam ediyor. Serbest piyasada 43,7130 liradan alınan dolar, 43,7150 liradan satılmakta. Bu durum, yatırımcıların döviz piyasasına olan ilgisini artırmakta ve piyasalardaki belirsizlikleri pekiştirmektedir.

Euro ise 51,9040 liradan alınıp, 51,9060 lira üzerinden satılmakta. Geçtiğimiz günlerde bu rakamlar daha yüksek seviyelerde işlem görüyordu, bu da piyasalardaki dalgalanmanın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Önceki Günkü Fiyatlarla Karşılaştırma

Cuma günü doların satış fiyatı 43,7410 lira, euro ise 51,9260 lira seviyesindeydi. Bu veriler, döviz kurlarındaki dalgalanmanın devam ettiğini ve yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini ortaya koyuyor. Ekonomik göstergeler ve piyasa dinamikleri, döviz kurlarındaki bu değişimlerin arka planında önemli bir rol oynamaktadır.

Bu çerçevede, döviz kurlarındaki değişimlerin, piyasalardaki genel durumu ve yatırımcı davranışlarını nasıl etkilediği merak konusu olmaya devam ediyor.

