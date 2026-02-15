Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Başvuru sonuçları ve nihai liste hakkında son bilgiler

Bursa'da gerçekleştirilecek TOKİ kura çekimi tarihi, konut sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla beklenmektedir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen bu süreç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda ilerlemektedir. 17 bin 225 konut için yapılacak olan kura töreninin öncesinde, başvuru sonuçları ve nihai hak sahipleri listesi hakkında bilgi edinmek isteyenler, TOKİ'nin resmi kaynaklarını takip etmektedir.

Bursa'da yapılacak kura çekimi için net bir tarih henüz açıklanmamıştır. Ancak, TOKİ kura organizasyonlarının 29 Şubat'ta sona ermesi planlanmaktadır. Bursa çekilişinin önümüzdeki hafta içerisinde yapılması beklenmektedir. Kura tarihi belirlendiğinde, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Bursa TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursa için nihai hak sahipleri listesi henüz yayımlanmamıştır. Kura çekiminin ardından isim listesi kamuoyuna duyurulacak ve başvuru sahipleri, sonuçları TOKİ’nin resmi internet sitesi, E-Devlet sistemi ve TOKİ sosyal konut başvuru ekranı üzerinden sorgulayabilecektir. Bu durum, başvuru sahiplerinin süreç hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır.

Bursa TOKİ konut fiyatları ve taksit tutarları da merak edilmektedir. 1+1 konutlar için satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL, 2+1 konutlar için ise fiyatlar 2 milyon 200 bin TL ile 2 milyon 650 bin TL arasında değişmektedir. Bu fiyatlar, konut almak isteyenler için önemli bir bilgi kaynağıdır.

TOKİ kura çekimi süreci nasıl ilerliyor?

TOKİ kura çekimi süreci, Türkiye genelinde sosyal konut projeleri kapsamında devam etmektedir. Başvuru yapan vatandaşlar, kura çekimi tarihini ve sonuçlarını öğrenmek için sık sık TOKİ'nin resmi iletişim kanallarını kontrol etmektedir. Bu süreç, konut sahibi olma hayali kuran birçok kişi için büyük bir önem taşımaktadır.

Kura çekimlerinin ardından, TOKİ tarafından yapılan duyurular ve açıklamalar, başvuru sahiplerinin bilgi edinmelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, sosyal medya platformları üzerinden de bu konuyla ilgili gelişmeler takip edilmektedir.

Diğer şehirlerde TOKİ kura çekimleri ne zaman yapılacak?

Bursa dışında, İzmir, Ankara ve İstanbul gibi diğer şehirlerde de TOKİ kura çekimleri yapılacaktır. Bu şehirlerdeki kura tarihleri ve başvuru sonuçları hakkında da bilgiler, TOKİ'nin resmi kanallarından takip edilebilecektir. Özellikle büyük şehirlerdeki konut projeleri, geniş bir kitleye hitap etmekte ve büyük bir ilgiyle takip edilmektedir.

Sonuç olarak, Bursa TOKİ kura çekimi ve başvuru sonuçları hakkında gelişmeler, konut sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar için önemli bir konudur. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve net tarihlerin açıklanması, TOKİ'nin resmi kaynakları aracılığıyla kamuoyuna duyurulacaktır.