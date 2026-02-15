Düşük Faizli İlk Evim Kredisi Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? BDDK ve EPDK'dan Kritik Adım!

Düşük faizli konut kredisi kampanyası, 2026 yılı içerisinde hayata geçmesi beklenen bir uygulama olarak, dar ve orta gelirli vatandaşlar için ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu kampanya çerçevesinde %1.20 faiz oranı ve 15 yıl vade seçeneği öne çıkıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankaları aracılığıyla sağlanacak olan bu kredinin başvuru şartları ve aylık taksit hesaplama detayları, konut piyasasında büyük bir merak uyandırıyor.

İlk Evim Konut Kredisi Şartları Neler?

Kampanyanın detayları henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, hazırlanan taslak metne göre başvuracak vatandaşlarda belirli şartların aranması bekleniyor. Öncelikle, başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı bir tapu bulunmaması gerekecek. Ayrıca, konut alınacak şehirde belirli bir süre ikamet etmiş olma şartı da aranmaktadır. Son bir yıl içerisinde konut satışı gerçekleştirmemiş olmak ve hisseli bir tapuda %50'den fazla pay sahibi olmamak da diğer önemli kriterler arasında yer alıyor.

Hane halkı toplam gelirinin belirlenen sınırın altında kalması da başvuru için gerekli olan bir başka şart. Bu kriterler, kampanyanın amacına uygun olarak, gerçekten ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaşmayı hedefliyor.

%1.20 Faiz İle Ödeme Tablosu Nasıl Olacak?

Mevcut piyasa faiz oranlarının %2.65 - %3.00 arasında değiştiği göz önüne alındığında, %1.20 sabit faiz oranı, ev alımında ciddi bir tasarruf sağlayacak. 180 ay (15 yıl) vade üzerinden yapılan hesaplamalar, bu kredinin ne kadar avantajlı olduğunu ortaya koyuyor. Örneğin, belirli bir miktar kredi çekildiğinde, aylık taksitlerin ne kadar olacağı konusunda detaylı hesaplamalar yapılması gerekecek.

Kampanyanın başlamasıyla birlikte, dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olma hayalleri daha da gerçeğe dönüşecek. Bu durum, konut piyasasında da hareketlilik yaratması bekleniyor.

Kampanya Ne Zaman Başlayacak ve Hangi Bankalar Katılacak?

Kampanyanın lokomotifi kamu bankaları olacak ve Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi bankaların öncülüğünde başlayacak. Özel bankaların da ilerleyen süreçte uygun paketlerle bu kampanyaya dahil olması bekleniyor. Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda, düzenlemenin 2026 yılı ilk yarısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulması ve Meclis gündemine gelerek yasallaşması öngörülüyor.

Kampanya ile birlikte, konut edinme süreçlerinde yaşanan zorlukların aşılması ve vatandaşların daha uygun şartlarla ev sahibi olmaları hedefleniyor. Bu gelişmeler, konut piyasasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.