Uluslararası Gemilerin Türk Limanlarını Tercih Etmesinin Nedenleri Neler?

Son yıllarda, uluslararası gemi trafiğinde yaşanan artış, Türk limanlarının uluslararası deniz taşımacılığındaki önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. 2022 yılında Türk limanlarına uğrayan gemi sayısı 58 bin 52 olarak kaydedilirken, bu rakam 2023 yılında 60 bin 195'e yükselmiştir.

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türk limanlarına uğrayan gemi sayısındaki artış, özellikle koronavirüs salgınının etkilerinin azaldığı 2022 yılından itibaren hız kazanmıştır. 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla 48 bin 821 ve 51 bin 199 gemi limanlara yanaşmışken, 2022 yılında bu sayı 58 bin 52 olarak kayıtlara geçmiştir.

Türk Limanlarının Cazibesi Neden Artıyor?

2023 yılı itibarıyla Türk limanlarına uğrayan gemi sayısının 60 binin üzerine çıkarak 60 bin 195 olduğu gözlemlenmiştir. 2024 yılı için ise bu rakam 60 bin 594 olarak belirlenmiştir. 2025 yılında ise limanlara uğrayan gemi sayısı 62 bin 656'ya çıkarak son yedi yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Türk limanlarına yanaşan gemilerin 21 bin 907'si Türk bayraklı, 40 bin 749'u ise yabancı bayraklı gemilerden oluşmaktadır. Bu durum, Türk limanlarının uluslararası taşımacılıkta önemli bir merkez haline geldiğini göstermektedir.

Ro-Ro Taşımacılığındaki Artışın Sebepleri Neler?

Ro-Ro gemileri, yurt dışı bağlantılı hatlarında taşınan araç sayısında da önemli bir artış göstermiştir. 2024 yılında 706 bin 387 araç taşınırken, 2025 yılında bu sayı 724 bin 726'ya ulaşmıştır. Türkiye'ye yurt dışı güzergahlı Ro-Ro gemileriyle 359 bin 923 araç gelirken, ülkeden 364 bin 803 araç ayrılmıştır.

Yurt dışı hatlarını kullanan araçların büyük bir kısmı Avrupa limanlarından taşınmaktadır. 2025 yılında Ro-Ro gemileriyle taşınan 724 bini aşkın aracın 522 bin 717'sinin transferi Trieste, Bari, Valensiya ve Marsilya gibi Avrupa hatlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Karadeniz Limanları ile Türk Limanları Arasındaki Taşımacılık Nasıl Gelişiyor?

Karadeniz limanlarıyla Türk limanları arasında taşınan araç sayısı da önemli bir artış göstermiştir. Tuapse, Novorossiysk ve Köstence gibi Karadeniz limanlarıyla Türk limanları arasında 2025 yılı itibarıyla taşınan araç sayısı 91 bin 588 olarak kayıtlara geçmiştir. Bu durum, Türk limanlarının bölgesel taşımacılıktaki rolünü pekiştirmektedir.

Sonuç olarak, Türk limanlarının uluslararası gemi trafiğindeki artışı, hem ekonomik hem de stratejik açıdan önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Bu artış, Türk limanlarının deniz taşımacılığındaki cazibesini artırmakta ve uluslararası ticaretteki rolünü güçlendirmektedir.