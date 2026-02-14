Antakya ve iskenderun’da sağanak yağış nedeniyle acil durum önlemleri alındı mı?

Antakya ve İskenderun’da son günlerde etkisini gösteren sağanak yağış, bölgedeki günlük yaşamı ciddi şekilde aksatmıştır. Yağışların etkisiyle kent genelinde birçok cadde ve sokak kısa sürede sular altında kalmış, bu durum sürücüler ve yayalar için zorlu anlar yaşanmasına neden olmuştur.

Kuvvetli yağışların ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ile Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) ekipleri, özellikle İskenderun’da su baskınlarının yaşandığı Mustafa Kemal Mahallesi, Karaağaç Mahallesi ve KYK Kız Yurdu gibi bölgelerde tahliye ve kurtarma çalışmalarına hız vermiştir.

Hangi bölgelerde su baskınları yaşandı?

Su baskınlarının en yoğun yaşandığı alanlardan biri olan Güzelburç Mahallesi Honda Kavşağı mevkiinde, bir araç yoğun su birikintisi nedeniyle mahsur kalmıştır. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde araç, bulunduğu yerden alınarak güvenli bir bölgeye çekilmiştir.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarına rağmen ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu belirterek, “Kış şartları ne kadar zor olursa olsun, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için 7/24 sahadayız. Her daim hemşehrilerimizin yanındayız” açıklamasında bulunmuştur.

Vatandaşlar için alınan önlemler neler?

Yetkililer, yağışların devam edebileceği konusunda vatandaşları uyararak, dikkatli ve tedbirli olmalarını istemektedir. Ekiplerin, özellikle riskli bölgelerde mahsur kalan vatandaşlara hızlı müdahalede bulunduğu gözlemlenmektedir. Bu durum, yerel yönetimlerin acil durum yönetimi konusundaki hazırlıklarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.

Antakya ve İskenderun’daki bu sağanak yağış, bölgedeki altyapının dayanıklılığını ve acil durum müdahale planlarının etkinliğini test etmektedir. Ekiplerin sahada olmasının yanı sıra, vatandaşların da bu tür durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirilmesi önem arz etmektedir.