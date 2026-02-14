Dolar
Microsoft'tan kritik güvenlik güncellemesi: Şubat ayı açıkları kapatıldı mı?

Microsoft'tan kritik güvenlik güncellemesi: Şubat ayı açıkları kapatıldı mı?

Microsoft'un şubat ayı güncellemesi, altı kritik sıfır gün açığını kapatırken, uzmanlar temkinli yaklaşılması gerektiğini belirtiyor.

Yayınlanma
14
Microsoft'tan kritik güvenlik güncellemesi: Şubat ayı açıkları kapatıldı mı?
Okunma Süresi: 2 dk

Microsoft, şubat ayı güncellemeleri ile birlikte işletim sistemindeki güvenlik açıklarını gidermeye yönelik önemli adımlar attı. Bu güncelleme, toplamda altı adet kritik sıfır gün açığını kapatmasıyla dikkat çekiyor. Ancak, geçmişte yaşanan hatalı yamalar nedeniyle güvenlik uzmanları, bu güncellemeye temkinli bir yaklaşım sergilemektedir.

Yayınlanan güncelleme, yalnızca sıfır gün açıklarını kapatmakla kalmayıp, aynı zamanda işletim sistemindeki birçok güvenlik açığını ve sistemsel hatayı da düzeltmektedir. Özellikle bu güncellemenin en kritik bileşenlerinden biri, Haziran ayında süresi dolacak olan Güvenli Önyükleme sertifikalarının yenilenmesi olarak öne çıkmaktadır.

Windows 11 ve 10 için hangi düzeltmeler yapıldı?

Windows 11 kullanıcıları için bu güncelleme, tam ekran oyun deneyimini olumsuz etkileyen hataların yanı sıra belirli WPA3 Wi-Fi ağlarına bağlanmada yaşanan sorunları da çözmektedir. Bu düzeltmeler, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirmektedir.

Windows 10 kullanıcıları için ise güncelleme, Çince yazı tiplerinde yaşanan problemler ve Dosya Gezgini'ndeki özel klasör adlarıyla ilgili hataları gidermektedir. Bu tür düzeltmeler, kullanıcıların günlük iş akışlarını daha verimli bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olmaktadır.

Güvenlik açığı durumu nedir?

Bu ayki güvenlik paketi, Ocak ayına kıyasla daha az sayıda açık kapatmasına rağmen toplamda 55 güvenlik açığını onarmaktadır. Bu açıklar arasında, siber saldırganlar tarafından aktif olarak kullanılan altı adet sıfır gün açığı bulunmaktadır. Bu durum, güncellemenin önemini artırmaktadır.

Söz konusu açıklar, saldırganların sistemde tam yetki elde etmesine, ağ bağlantılarını manipüle etmesine ve hassas verilere erişmesine olanak tanımaktadır. Bu nedenle güvenlik uzmanları, güncellemenin içeriğinin son derece hayati olduğunu vurgulamaktadır.

Uzmanların görüşleri neler?

Uzmanlar, Microsoft'un bu güncellemeleri ile birlikte kullanıcıların güvenliğini artırmaya yönelik önemli adımlar attığını belirtmektedir. Ancak geçmişte yaşanan hatalı yamaların, bu güncellemelerin güvenilirliği konusunda bazı soru işaretleri oluşturduğunu ifade etmektedirler.

Sonuç olarak, Microsoft'un şubat ayı güncellemesi, kullanıcıların güvenliğini sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Ancak, kullanıcıların güncellemeleri dikkatle takip etmeleri ve güvenlik önlemlerini ihmal etmemeleri önerilmektedir.

