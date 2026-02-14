14 Şubat 2026 Ankara güncel altın fiyatları ve döviz kurları ne durumda?

14 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Ankara'da güncel altın fiyatları ve döviz kurları, yatırımcıların dikkatini çekmekte ve piyasalarda hareketliliğe neden olmaktadır. Bu tarihte altın fiyatlarının yanı sıra döviz kurlarındaki değişimler de yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır.

Ankara’da gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

14 Şubat 2026 Cumartesi günü Ankara'daki piyasalarda altın fiyatları yukarı yönlü bir seyir izlemektedir. Kuyumcu ve serbest piyasa verilerine göre, gram ve çeyrek altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde yer almaktadır. 24 ayar gram altın alış fiyatı 7.289,46 TL, satış fiyatı ise 7.438,03 TL seviyesinde işlem görmektedir.

22 ayar gram altın ise alışta 6.681,17 TL, satışta 6.887,45 TL olarak kaydedilmiştir. Has altın (0.9999) alışta 7.326,09 TL, satışta 7.397,73 TL olurken, külçe altın (0.995) alış fiyatı 7.289,46 TL, satış fiyatı 7.360,74 TL seviyesinde bulunmaktadır.

Çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları ne durumda?

Ankara sarrafiye piyasasında çeyrek altın alış fiyatı 11.897,13 TL, satış fiyatı ise 12.122,69 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın alışta 23.592,01 TL, satışta 24.297,63 TL seviyesindedir. Tam altın (tekil) alış fiyatı 47.174,61 TL, satış fiyatı ise 48.685,50 TL olarak açıklanmıştır.

Ata Cumhuriyet altını alışta 48.711,39 TL, satışta 49.715,96 TL seviyesinde işlem görmektedir. Beşli gremse (Ata Beşli) alış fiyatı 240.214,57 TL, satış fiyatı ise 248.115,12 TL olarak dikkat çekmektedir. Gremse altın alışta 117.466,20 TL, satışta 120.716,38 TL seviyesinde bulunmaktadır.

Döviz kurlarında son durum nedir?

Döviz piyasasında da hareketlilik devam etmektedir. 14 Şubat 2026 itibarıyla ABD Doları (USD) alış fiyatı 43,630 TL, satış fiyatı ise 43,764 TL olarak belirlenmiştir. Euro (EUR) alış fiyatı 51,661 TL, satış fiyatı 51,939 TL seviyesindedir.

İngiliz Sterlini (GBP) alış fiyatı 59,265 TL, satış fiyatı 59,854 TL olarak kaydedilmiştir. Ayrıca, İsviçre Frangı (CHF) alış fiyatı 56,268 TL, satış fiyatı 56,954 TL seviyesinde işlem görmektedir. Doların 43 TL bandında kalması ve gram altının 7.400 TL sınırına dayanması, yatırımcıların alım-satım stratejilerini gözden geçirmelerine neden olmaktadır.

Uzmanlar, küresel piyasalardaki gelişmelerin ve merkez bankalarının para politikalarının fiyatlamalar üzerinde belirleyici etkileri olduğunu ifade etmektedir. Altın ve döviz yatırımı düşünenlerin anlık fiyat takibi yapmaları ve risk yönetimine dikkat etmeleri gerektiği vurgulanmaktadır.