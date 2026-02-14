Dolar
Haberin Gündemi Magazin Esnafın 14 Şubat Sevgililer Günü İçin Beklentileri Neler?

Esnafın 14 Şubat Sevgililer Günü İçin Beklentileri Neler?

14 Şubat Sevgililer Günü'nde esnafın ciro beklentisi, artan fiyatlarla birlikte yüzde 35-40 olarak öngörülüyor.

Yayınlanma
14
Esnafın 14 Şubat Sevgililer Günü İçin Beklentileri Neler?
Okunma Süresi: 2 dk

14 Şubat Sevgililer Günü, Türkiye'deki esnaflar için önemli bir ticari fırsat olarak öne çıkıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu özel günde esnafın ciro beklentisinin yüzde 35-40 oranında artış göstereceğini belirtti. Yükselen fiyatların da etkisiyle, esnafın bu yılki beklentileri oldukça yüksek.

Bu özel gün, insanların sevdiklerine olan duygularını ifade ettikleri bir zaman dilimi olarak biliniyor. Esnaf, bu dönemde yoğun bir mesai harcayarak, yapılacak satışlarla önemli bir ciro elde etmeyi hedefliyor. Palandöken, 14 Şubat'ın esnaf için olmazsa olmaz bir gün olduğunu vurguladı.

Yükselen Fiyatlar Esnafı Nasıl Etkiliyor?

Palandöken, artan fiyatların esnafın ciro beklentilerini etkilediğini ifade etti. Fiyatlardaki bu yükseliş, esnafın satış stratejilerini gözden geçirmesine neden oluyor. Bu durum, hem tüketicilerin harcama alışkanlıklarını etkiliyor hem de esnafın bu özel günde nasıl bir performans sergileyeceği konusunda belirsizlik yaratıyor.

Özellikle çiçek, pasta gibi hediyelik ürünlerin satışında artış bekleniyor. Tüketicilerin, sevdiklerine özel hediyeler almak için harcama yapma isteği, esnafın ciro hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak.

Esnafın Özel Günlere Olan Yaklaşımı Nedir?

Bendevi Palandöken, Sevgililer Günü gibi özel günlerin esnaf için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Bu tür günler, esnafın yıl boyunca elde ettiği ciroların önemli bir kısmını oluşturuyor. Palandöken, bu günlerin ihmal edilmemesi gerektiğini ve esnafın bu fırsatları değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Palandöken, “Çiçek olur, pasta olur. Artık sevdiklerinizin ihtiyaçlarının neler olduğunu sizler daha iyi biliyorsunuz.” diyerek, esnafın bu özel günde tüketicilere daha iyi hizmet verebilmesi için hazırlık yapması gerektiğini ifade etti. Sevgililer Günü, sevdiklerimizle birlikte olacağımız en önemli günlerden biri olarak, esnafın da bu fırsatı değerlendirmesi açısından büyük bir önem taşıyor.

#Esnaf
#14 Şubat Sevgililer Günü
#Ciro
