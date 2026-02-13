Mevduat Faizleri Kritik Eşiğin Altında: Bankada Parası Olanlar Ne Yapmalı?

Türkiye'de bankacılık sektöründe mevduat faizlerinde gözlemlenen düşüş, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ocak ayında gerçekleştirdiği 100 baz puanlık faiz indirimi, bankaların sunduğu mevduat oranlarını doğrudan etkiledi. 13 Şubat 2026 tarihi itibarıyla, %40'ın üzerinde faiz oranı sunan bankaların sayısında belirgin bir azalma yaşandığı gözlemleniyor.

Özellikle yeni müşteri kampanyaları ve e-vadeli hesaplar üzerinden sunulan yüksek faiz oranlarının sınırlı kalması, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Mevduat faizlerindeki bu düşüş, Türkiye piyasalarının 2026 yılına pozitif bir başlangıç yapmasına rağmen, finansal planlamalarını gözden geçiren yatırımcılar için endişe verici bir durum olarak değerlendiriliyor.

Faiz Oranlarındaki Düşüş Nedenleri Neler?

TCMB'nin ocak ayında aldığı faiz indirim kararı, bankaların mevduat faizlerini aşağı çekmesine sebep oldu. Yüksek enflasyon ve politika faizindeki düşüş beklentileri, yatırımcıların Türk tahvillerine olan ilgisini artırdı. 2025 yılını %37,20 seviyesinden kapatan iki yıllık gösterge tahvil faizi, %35'li seviyelere gerileyerek yatırımcıların dikkatini çekti.

Yabancı yatırımcıların tahvil alımları da artış gösterdi. 6 Şubat ile sona eren haftada yabancı yatırımcılar, 255,6 milyon dolar değerinde tahvil alımı gerçekleştirdi. Bu durum, son iki haftada toplam alım tutarının 1 milyar dolara yaklaşmasına neden oldu. Bu gelişmeler, piyasalarda gözlemlenen hareketliliğin ve yatırımcıların güveninin artmasına işaret ediyor.

TCMB'nin Enflasyon Tahminleri ve Faiz İndirim Beklentileri

TCMB, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %15 ile %21 aralığına yükseltti. Önceki tahminler %13 ile %19 bandında yer alıyordu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, gıda kaynaklı etkilerin sürmesi nedeniyle şubat ayında manşet enflasyonda sınırlı bir artış beklediklerini ifade etti. Ancak ana eğilimin mart ayından itibaren kasım-aralık seviyelerine yaklaşmasını öngördüklerini belirtti.

Uzmanlar, mart ayına yönelik faiz indirimi beklentilerinin güçlendiğini vurguluyor. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, mart ayında en fazla 100 baz puanlık bir indirim olabileceğini belirtti. Şubat ayı enflasyon verilerinin, bu indirimin boyutunu netleştireceği öngörülüyor.

Mevduat Faiz Oranları Hangi Bankalarda Yüksek?

13 Şubat 2026 tarihi itibarıyla, vadesiz hesapta para bulundurma şartı olmaksızın sunulan en yüksek mevduat oranları, bankaların internet sitelerinde ilan edilen kampanyalarla belirleniyor. Bu oranların çoğu yeni müşteri kampanyası veya e-vadeli hesap kapsamında sunulmakta.

Mevduat oranlarının gelecekte nasıl şekilleneceği, yatırımcıların TCMB'nin mart ayındaki toplantısını ve şubat ayı enflasyon verilerini yakından takip etmesi gerektiğini gösteriyor. Uzmanlar, yatırımcıların kısa vadeli kararlarında dikkatli olmalarını öneriyor.