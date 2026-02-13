OnlyFans Soruşturmasında Zeynep Alkan İle İlgili Yanlış Anlaşılmalar Nedir?

İstanbul merkezli yürütülen OnlyFans soruşturmasında gözaltı listesinde yer alan Zeynep Alkan ismi, kamuoyunda büyük bir karışıklığa neden oldu. Söz konusu soruşturma, sosyal medya platformu OnlyFans üzerinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Bu kapsamda toplamda 25 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

İstanbul genelinde 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon sonucunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Ancak, bazı şüphelilerin yurt dışında olduğu bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı. Operasyon sonrası yayımlanan gözaltı listesinde yer alan Zeynep Alkan ismi, sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu ve birçok kişi tarafından yanlış anlaşıldı.

Zeynep Alkan Kimdir ve Neden Yanlış Anlaşıldı?

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan’ın kızı olan Zeynep Alkan, sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan paylaşımlar üzerine açıklama yapma gereği duydu. Kendisi, gözaltı listesinde yer alan Zeynep Alkan’ın kendisi olmadığını ve sadece isim benzerliği yaşandığını ifade etti. Bu durum, sosyal medyada yanlış bilgilendirmelere yol açtı.

Zeynep Alkan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, soruşturmayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını vurguladı. Sadece isim ve soyisim benzerliğinin söz konusu olduğunu belirterek, kamuoyundaki karışıklığın giderilmesine katkıda bulunmayı amaçladı.

Soruşturma Süreci ve Devam Eden İncelemeler Neler?

OnlyFans soruşturması kapsamında, yetkililer dijital materyaller ve finansal hareketler üzerinde incelemelere devam ettiklerini açıkladı. Operasyonun geniş kapsamlı bir şekilde sürdüğü ve gözaltına alınan diğer şüphelilere yönelik adli sürecin devam ettiği bildirildi. Ayrıca, yurt dışında olduğu belirtilen bazı isimler hakkında yakalama sürecinin sürdüğü öğrenildi.

Sosyal medya platformlarında yaşanan bu karışıklık, Zeynep Alkan’ın açıklamalarıyla birlikte kısmen aydınlatılmış olsa da, soruşturmanın kapsamı ve detayları hakkında daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor. Kamuoyunun dikkatle takip ettiği bu süreç, aynı zamanda sosyal medya üzerindeki yanlış bilgilendirmelerin de önemini bir kez daha gözler önüne serdi.