Türkiye ve Sırbistan Arasında İkili İlişkilerin Geliştirilmesine Yönelik Ortak Bildiri Yayınlandı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ankara’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir ortak bildiri yayımladı. Bu bildiri, 2017 yılında imzalanan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) Tesis Edilmesi Hakkında Ortak Siyasi Bildirge temelinde oluşturuldu. Taraflar, son yıllarda ikili ilişkilerde kaydedilen ilerlemelerden duydukları memnuniyeti ifade etti.

İkili İlişkilerin Derinleştirilmesi Nasıl Sağlanacak?

Görüşmelerde, Türkiye ve Sırbistan arasında karşılıklı fayda temelinde şekillenen çok boyutlu iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabık kalındı. Dış politika, ekonomik ve ticari ilişkiler, savunma sanayii, kültür, turizm, eğitim, enerji, ulaştırma ve çevre gibi birçok alanda iş birliğinin artırılması gerektiği vurgulandı. Bu bağlamda, Türkiye-Sırbistan Karma Ekonomik Komisyonu’nun bir sonraki toplantısının en kısa sürede gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Ekonomik Hedefler ve İş Birliği

Ortak bildiride, ikili ticaret hacminin 2025 yılında 3.5 milyar dolara ulaşmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Ayrıca, bu rakamın 5 milyar dolara çıkarılması için gerekli adımların atılması gerektiği ifade edildi. Her yıl artan karşılıklı turist sayısının iki ülke halkları arasındaki yakınlaşmaya sağladığı fayda da kaydedildi. Türk firmalarının Sırbistan’daki altyapı projelerindeki başarılı çalışmalarının takdir edildiği bildiride, ileri teknolojiler ve eğitim alanlarında anlaşma çalışmalarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Bölgesel Barış ve İş Birliği Vurgusu

İki lider, bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla ikili ve bölgesel platformlarda mevcut iş birliklerini sürdürmeye hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, Balkan Barış Platformu’nun ilk iki toplantısının sonuçlarından duyulan memnuniyet dile getirildi. EXPO 2027 Belgrad’ın bölgesel ekonomik büyüme ve iş birliği açısından önemi de vurgulandı.

Özel Sektör ve Üst Düzey Ziyaretler

Ortak bildiride, ticaretin ve yatırımların artırılmasında özel sektörün oynadığı kilit rolün bilinciyle, Türkiye-Sırbistan İş Konseyi’nin çalışmalarına hız verilmesi gerektiği ifade edildi. Ekim 2024’te Belgrad’da gerçekleştirilecek IV. YDİK toplantısında savunma sanayiinde iş birliğinin artırılması yönündeki kararlılıkları yineledi. Sivil havacılık, kültür ve turizm alanlarında iş birliğine hız verilmesi için gerekli adımların atılması kararlaştırıldı.

Son olarak, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin iki ülke arasındaki iş birliğini daha da derinleştireceğine olan inançlarını vurgulayan liderler, bir sonraki Konsey toplantısını en yakın zamanda gerçekleştirmek hususunda mutabık kaldılar. Bu ortak bildiri, 12 Şubat 2026 tarihinde Ankara’da, Türkçe, Sırpça ve İngilizce dillerinde kabul edilmiştir.