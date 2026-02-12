Bitcoin'de Düşüş Devam Ediyor: Analistler 30 Bin Dolara Dikkat Çekiyor

Kripto para piyasasında Bitcoin'in değer kaybı devam ederken, analistler bu durumun yatırımcılar için riskler taşıdığına dikkat çekiyor. Son günlerde yaşanan dalgalanmalar, Bitcoin'in geleceği hakkında endişeleri artırmış durumda.

6 Şubat tarihinde 63 bin 861 dolara gerileyen Bitcoin, ardından tepki alımları ile 70 bin dolar seviyesini aşmayı başardı. Ancak, bu seviyede kalıcı olamadı ve 12 Şubat saat 22.05 itibarıyla yüzde 2,7'lik bir düşüşle 65 bin 570 dolardan işlem görmeye başladı.

Bitcoin'in Geçmiş Performansı Neden Önemli?

Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık döneminde büyük yükselişler kaydetmişti. Ancak, özellikle 2026 yılında gösterdiği performans, yatırımcıların beklentilerini karşılamaktan uzak kaldı. Bu durum, kripto para biriminin geleceği hakkında soru işaretleri doğuruyor.

Son bir ay içinde Bitcoin'de yaşanan değer kaybı, aylık bazda yüzde 31,5 oranına ulaştı. Bu durum, piyasalardaki belirsizliklerin ve yatırımcıların endişelerinin artmasına neden oldu.

Analistlerin Uyarıları Ne Anlama Geliyor?

CNBC'nin haberine göre, Wolfe Research analistleri, Bitcoin'deki sert geri çekilmelerin daha fazla düşüşe işaret edebileceğini belirtiyor. Analistler, Bitcoin’in mevcut durumda bir ayı piyasasında olduğunu savunarak, geçmiş dört yıllık döngülere atıfta bulunarak Bitcoin’in 30 bin dolara kadar inebileceğini ifade ediyor.

Diğer yandan, Standard Chartered tarafından yapılan değerlendirmelerde ise Bitcoin’in yakın vadede 50 bin dolara düşebileceği, ardından toparlanma gösterebileceği belirtiliyor. Bu durum, yatırımcıların dikkatle izlemesi gereken bir süreç olarak öne çıkıyor.

Kripto Para Piyasasında Gelecek Ne Olacak?

Kripto para piyasası, Bitcoin gibi lider bir varlığın performansına bağlı olarak şekilleniyor. Yatırımcılar, piyasalardaki dalgalanmaları ve analistlerin değerlendirmelerini dikkate alarak stratejilerini belirlemeye çalışıyor. Bitcoin’in geleceği, hem yatırımcılar hem de piyasa analistleri için büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

Bu süreçte, Bitcoin’in değer kayıplarının ne kadar süreceği ve piyasanın nasıl bir yön alacağı belirsizliğini koruyor. Yatırımcılar, bu belirsizlikler karşısında dikkatli adımlar atmak zorunda kalacaklar.