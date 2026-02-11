Türk Bilim Kadını Uzay Biyolojisine Önemli Katkılar Sunuyor

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday, uzayda bitki yetiştirme konusundaki yenilikçi çalışmalarıyla bilim dünyasına önemli katkılarda bulunuyor. Uzilday, bu alandaki araştırmaları sayesinde uzay biyolojisi literatürüne değerli veriler eklemeyi hedefliyor.

Eğitim ve Kariyer Geçmişi

2006 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olan Rengin Özgür Uzilday, yüksek lisansını Japonya'daki Kumamoto Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde tamamladı. 2010 yılında Ege Üniversitesi'ne dönerek doktora çalışmalarına başlayan Uzilday, bitki moleküler biyolojisi ve bitki fizyolojisi alanında derinlemesine araştırmalar yürütmektedir.

Uzay Biyolojisi Üzerine Önemli Deneyler

Uzilday, 2021 yılında Japonya'da Tohoku Üniversitesi'nde mikro yerçekimi laboratuvarında araştırmacı olarak görev yaparak ülkesi Türkiye'nin uzaydaki ilk deneyinin yürütücülerinden biri oldu. TÜBİTAK'ın uzay biyoloji projelerine katkıda bulunan Uzilday, eşi Doç. Dr. Barış Uzilday ile birlikte ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki deneylerinde de aktif rol aldı. "Ekstrem Halofit olan Schrenkiella Parvulanın Tuz Stresine Verdiği Yanıtların Uzay Ortamında Araştırılması" başlıklı deneyde tuz stresine maruz kalan bitkilerin tepkimeleri incelendi.

Mikro Yerçekiminde Bitki Yetiştirme Araştırmaları

Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday, mikro yerçekimi koşullarında bitki yetiştirme ve dayanıklı türlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ay ve Mars toprağı benzeri regolit kullanarak bitki yetiştirme projeleri yürüten Uzilday, uzay ortamında dayanıklı bitki türleri araştırmalarına odaklanıyor. "Dünyada ekstrem koşullarda yetişen türler uzayda da yetişebilir mi?" sorusuna yanıt arayan Uzilday, laboratuvar çalışmaları ve denemelerle elde edilen verileri tarım biyoteknolojisi alanında çalışan bilim insanlarıyla paylaşıyor.

Uzay Islahının Tarımsal Üretime Etkisi

Uzay ıslahı çalışmalarının dünya tarımına sağladığı katkılara da dikkat çeken Uzilday, uzaya gönderilen tohumların doğal mutasyonlar geçirdiğini ve bu süreçte dış radyasyon kaynaklarına ihtiyaç duyulmadığını belirtiyor. Böylece, radyoaktif atıkların bulunmadığı mutantlar elde ediliyor. Uzilday, bu yöntemle elde edilen türlerin kuraklık ve sıcaklık gibi zorlu koşullara karşı daha dayanıklı olup olmadığını araştırıyor.

Kız Öğrencilere İlham Verme Mesajı

11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla genç kız öğrencilere bir mesaj gönderen Uzilday, "Dünyada keşfedilmeyi bekleyen birçok şey olduğu gibi uzayda da keşfedilmeyi bekleyen çok şey var. Laboratuvar çalışmalarında daha fazla kız öğrencinin yer alması, bilimsel gelişmeler açısından büyük önem taşıyor. Umarım çalışmalarımız ilham kaynağı olur," ifadelerini kullandı.