Dolar
43,6436 %-0.01
Euro
51,8487 %-0.02
Gram Altın
7.126,93 % -0,14
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi Yeşil GYO’dan Dava Açılması Hakkında Açıklama

Yeşil GYO’dan Dava Açılması Hakkında Açıklama

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Yeşil GYO’dan Dava Açılması Hakkında Açıklama
Okunma Süresi: 2 dk

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO), 11 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı duyuruda, şirketin ticari itibarını zedelemeye yönelik yanıltıcı haber ve söylentilere karşı hukuki süreç başlattığını açıkladı. Şirketin, yatırımcı menfaatlerini koruma amacıyla attığı bu adım, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Hukuki Sürecin Detayları

Açıklamada, 10 Şubat 2026 tarihli KAP bildirimine atıfta bulunularak, gerçeğe aykırı içeriklerin yayılmasının önlenmesi amacıyla yetkili yargı mercilerine başvuruda bulunulduğu ifade edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesine dayanan bir işlem tesis edildiği belirtildi. Bu çerçevede, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından şüpheli hakkında ifadesinin alınmasına yönelik bir yakalama emri çıkarıldığı aktarıldı.

Şirketin Kamu Aydınlatma Yükümlülükleri

Yeşil GYO, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmekte kararlıdır. Şirket, yatırımcıların hak ve menfaatlerini korumak için gerekli hukuki süreçleri titizlikle takip etmektedir. Açıklamanın devamında, yargı mercilerinin yetkisi dahilindeki konularda değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığına da vurgu yapıldı. Önemli bir gelişme yaşanması durumunda kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

Yatırımcılar, şirketin güncel gelişmelerini takip etmek için Yeşil GYO’nun resmi WhatsApp ve Telegram kanallarını kullanabilir. Bu iletişim kanalları, yatırımcıların anlık bilgilere ulaşmasını sağlamaktadır.

Yeraltı Dizi Setinde Gerginlik: Kavga İddiaları Gündemde
Yeraltı Dizi Setinde Gerginlik: Kavga İddiaları Gündemde
#Gündem / 11 Şubat 2026
Cevdet Yılmaz, CHP'nin Provokatif Yaklaşımını Kınadı
Cevdet Yılmaz, CHP'nin Provokatif Yaklaşımını Kınadı
#Politika / 11 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
ABD'de Tarım Dışı İstihdam Ocakta Beklentileri Aştı
ABD'de Tarım Dışı İstihdam Ocakta Beklentileri Aştı
Ekonomi
Google'dan Dev Borçlanma Hamlesi: 100 Yıllık Tahvil Satışı
Google'dan Dev Borçlanma Hamlesi: 100 Yıllık Tahvil Satışı
Mert Demir'den 'Semt Çocuğu' Yorumuna Esprili Cevap
Mert Demir'den 'Semt Çocuğu' Yorumuna Esprili Cevap
Türk Bilim Kadını Uzay Biyolojisine Önemli Katkılar Sunuyor
Türk Bilim Kadını Uzay Biyolojisine Önemli Katkılar Sunuyor
Real Madrid'den Resmi Açıklama: Süper Lig Projesi Sona Erdi
Real Madrid'den Resmi Açıklama: Süper Lig Projesi Sona Erdi
Ordu'da Sahilde İnsansız Hava Aracı Bulundu
Ordu'da Sahilde İnsansız Hava Aracı Bulundu
Serenay Sarıkaya Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Ünlü Oyuncunun Kariyeri, Oynadığı Diziler ve Hayatı
Serenay Sarıkaya Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Ünlü Oyuncunun Kariyeri, Oynadığı Diziler ve Hayatı
Esra Erol Programında Eğlenceli Anlar: Fatsa'nın Reklamı ve Hararetli Savunma
Esra Erol Programında Eğlenceli Anlar: Fatsa'nın Reklamı ve Hararetli Savunma
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft