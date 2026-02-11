Yeşil GYO’dan Dava Açılması Hakkında Açıklama

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO), 11 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı duyuruda, şirketin ticari itibarını zedelemeye yönelik yanıltıcı haber ve söylentilere karşı hukuki süreç başlattığını açıkladı. Şirketin, yatırımcı menfaatlerini koruma amacıyla attığı bu adım, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Hukuki Sürecin Detayları

Açıklamada, 10 Şubat 2026 tarihli KAP bildirimine atıfta bulunularak, gerçeğe aykırı içeriklerin yayılmasının önlenmesi amacıyla yetkili yargı mercilerine başvuruda bulunulduğu ifade edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesine dayanan bir işlem tesis edildiği belirtildi. Bu çerçevede, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından şüpheli hakkında ifadesinin alınmasına yönelik bir yakalama emri çıkarıldığı aktarıldı.

Şirketin Kamu Aydınlatma Yükümlülükleri

Yeşil GYO, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmekte kararlıdır. Şirket, yatırımcıların hak ve menfaatlerini korumak için gerekli hukuki süreçleri titizlikle takip etmektedir. Açıklamanın devamında, yargı mercilerinin yetkisi dahilindeki konularda değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığına da vurgu yapıldı. Önemli bir gelişme yaşanması durumunda kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

Yatırımcılar, şirketin güncel gelişmelerini takip etmek için Yeşil GYO’nun resmi WhatsApp ve Telegram kanallarını kullanabilir. Bu iletişim kanalları, yatırımcıların anlık bilgilere ulaşmasını sağlamaktadır.