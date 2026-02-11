Real Madrid'den Resmi Açıklama: Süper Lig Projesi Sona Erdi

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün kurmayı hedeflediği 'Avrupa Süper Ligi' projesi, beş yıllık çabaların ardından son buldu. Real Madrid, bu tartışmalı organizasyondan resmen çekildiğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte, projeye destek veren hiçbir kulüp kalmadı ve Süper Lig fikri başlamadan sona erdi.

Real Madrid'in Çekilme Kararı

Real Madrid, Avrupa Süper Ligi projesinden ayrıldığını resmi bir açıklama ile duyurdu. Kulüp, UEFA ve Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (EFC) ile yapılan görüşmelerin ardından, bu kararı aldığını belirtti. Real Madrid, projeden çekilmesinin ardından, Avrupa futbolunun geleceği adına önemli bir adım attığını ifade etti.

Prensip Anlaşması ve Gelecek

Real Madrid'in yaptığı açıklamada, "UEFA, Avrupa Kulüpler Birliği ve Real Madrid, Avrupa kulüp futbolunun iyiliği için anlaşmaya vardı. Sporun sportif liyakat ilkesine saygı gösterilerek; kulüplerin uzun vadeli sürdürülebilirliğine vurgu yapılarak ve teknolojinin kullanımıyla taraftar deneyiminin geliştirilmesi hedeflenerek bir prensip anlaşmasına varıldığını" vurguladı. Bu anlaşmanın, Avrupa Süper Ligi ile ilgili devam eden hukuki ihtilafların çözümüne de zemin hazırlayacağı ifade edildi.

Avrupa Süper Ligi projesinin ortaya çıkışı, futbol dünyasında geniş yankılar uyandırmış ve birçok tartışmayı beraberinde getirmişti. Projenin başlangıcında kulüplerin finansal sürdürülebilirliği ve rekabetçi yapının güçlendirilmesi gibi hedefler öne çıkmıştı. Ancak, zamanla karşılaşılan tepkiler ve tartışmalar bu projeyi sürdürülemez hale getirdi.

Sonuç olarak, Avrupa Süper Ligi projesinin sona ermesi, futbol dünyasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Kulüplerin gelecekteki organizasyonları ve lig yapıları hakkında nasıl bir yol haritası çizeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.