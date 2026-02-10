Dolar
Süper Lig'de 21. Haftanın VAR Kayıtları Açıklandı

Süper Lig'de 21. Haftanın VAR Kayıtları Açıklandı

Süper Lig'de 21. Haftanın VAR Kayıtları Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yaşanan tartışmalı pozisyonlara dair VAR kayıtlarını YouTube üzerinden paylaştı. Bu hafta, özellikle Beşiktaş - Alanyaspor ve Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçlarında yaşanan hakem kararları dikkat çekti. Paylaşılan kayıtlar, futbolseverlerin merak ettiği bazı kritik anları aydınlatma amacı taşıyor.

Beşiktaş'ın Penaltı Kararı

Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısında kazandığı penaltı pozisyonu, VAR kayıtlarında detaylı bir şekilde ele alındı. Hakem Oğuzhan Çakır, VAR'dan gelen inceleme önerisi üzerine pozisyonu değerlendirdi. VAR hakemi, ilk temasın nerede gerçekleştiğini gösterdikten sonra, hakemin pozisyonu içeride gördüğünü belirtti. Yapılan incelemeler sonucunda hakem, penaltı kararı vermeye karar verdi. Öte yandan, bu pozisyonda kart gösterilmemesi de dikkat çekti.

Beşiktaş'ın Golü ve VAR İncelemesi

Beşiktaş'ın attığı gol, VAR incelemesine tabi tutuldu. Oğuzhan Çakır, golün geçerliliği hakkında bir değerlendirme yapmak üzere sahaya çağrıldı. VAR ekibi, gol pozisyonunda 53 numaralı oyuncunun ofsaytta olup olmadığını kontrol etti ve rakibine top oyuna girdiği anda müdahalesinin olmadığını belirtti. Bu inceleme sonucunda hakem, golün geçerli olduğuna karar vererek oyunu devam ettirdi.

Fenerbahçe'nin Kazandığı Penaltı

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği karşısında elde ettiği penaltı pozisyonu da VAR kayıtlarında yer aldı. VAR ekibi, pozisyonda topun kendi defans oyuncusundan değil, hücumcu oyuncudan sekmiş olduğunu belirtti. Penaltı kararının verilmesi için yapılan incelemede, hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen bilgiler doğrultusunda temas anını değerlendirerek penaltı kararı aldı.

TFF'nin VAR kayıtlarını yayınlaması, hakem kararlarının şeffaflığı açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu tür paylaşımlar, futbol camiasında tartışmalı kararların daha iyi anlaşılmasına katkı sağlıyor. Haftaya dair VAR kayıtlarının açıklanması, futbolseverlerin merakla takip ettiği bir konu olmaya devam edecektir.

#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Tff
#Var Kayıtları
