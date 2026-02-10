Vietnam'da Dünyanın En Büyük Stadyumu İnşa Ediliyor

Vietnam, başkenti Hanoi'de temeli atılan dev bir proje ile spor alanında önemli bir adım atıyor. 135 bin seyirci kapasitesine sahip olması planlanan Trong Dong Stadyumu, tamamlandığında dünyanın en büyük futbol stadyumu unvanını elde edecek. Bu stadyum, yalnızca spor etkinliklerine ev sahipliği yapmakla kalmayacak, aynı zamanda büyük bir şehirleşme projesinin de merkezinde yer alacak.

Proje Hakkında Detaylar

Vietnam'daki stadyum projesi, 9.171 hektarlık geniş bir alanı kapsayan ve toplam maliyetinin 32 milyar avroya ulaşması beklenen kapsamlı bir konut ve spor kompleksi içinde inşa ediliyor. Bu dev yatırım, ülkenin uluslararası alandaki imajını güçlendirmeyi ve büyük organizasyonlara, örneğin Dünya Kupası ve Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapabilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmayı hedefliyor.

Mimari ve Tasarım

Trong Dong Stadyumu'nun mimari tasarımı, Vietnam'ın kültürel mirasının önemli bir parçası olan Dong Son bronz davulundan ilham alınarak oluşturuldu. Bu tasarım, toplumun ruhunu, gücünü ve sürekliliğini simgeliyor. Proje yetkilileri, geleneksel Vietnam kültürü ile modern mimari unsurlarını bir araya getirerek, stadyumun hem estetik hem de işlevsellik açısından dikkat çekici olmasını sağlamak için çalışıyor. Ayrıca, stadyumun dünyanın en büyük açılır-kapanır çatı sistemlerinden birine sahip olması planlanıyor. Bu özellik, stadyumun yıl boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmasını sağlayacak çok amaçlı bir merkez olmasını amaçlıyor.

İnşaat Süreci ve Zaman Çizelgesi

Aralık ayında ilk kazmanın vurulmasıyla başlayan inşaat sürecinin 2028 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor. Bununla birlikte, stadyumun yer aldığı yaşam ve spor kompleksinin tamamının ise 2035 yılına kadar bitirilmesi hedefleniyor. Bu projenin, Vietnam'ın spor alanındaki potansiyelini artırması ve uluslararası arenada daha fazla tanınmasını sağlaması bekleniyor.

Dünyanın En Büyük Stadyumları Sıralaması

Vietnam'da inşa edilen Trong Dong Stadyumu, tamamlandığında mevcut stadyum kapasitesi rekorunu elinde bulunduran Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ndeki Rungrado 1 Mayıs Stadyumu'nu geçerek, dünyanın en yüksek seyirci kapasitesine sahip stadyumu unvanını alacak. Şu anda, en büyük stadyumlar arasında Rungrado 1 Mayıs Stadyumu (114.000), Camp Nou (İspanya - 105.000) ve FNB Stadyumu (Güney Afrika - 94.700) yer alıyor.

Vietnam'ın bu büyük stadyum projesi, sadece spor alanında değil, aynı zamanda ülkenin ekonomik ve kültürel kalkınmasında da önemli bir rol oynaması bekleniyor. Projenin, uluslararası alandaki etkisini artırması ve Vietnam'ın dünya spor sahnesindeki yerini sağlamlaştırması amaçlanıyor.