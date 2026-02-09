Dolar
43,6146 %0.05
Euro
51,9800 %-0.03
Gram Altın
7.064,84 % -0,75
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Polis Memuru Kazım Kızıl'ın Hayatı ve Trafik Kazası Sonucu Vefatı

Polis Memuru Kazım Kızıl'ın Hayatı ve Trafik Kazası Sonucu Vefatı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Polis Memuru Kazım Kızıl'ın Hayatı ve Trafik Kazası Sonucu Vefatı
Okunma Süresi: 2 dk

Bartın'da meydana gelen trajik bir trafik kazasında, polis memuru Kazım Kızıl hayatını kaybetti. Olay, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu gerçekleşti ve Kızıl'ın vefatı, ailesini ve meslektaşlarını derin bir üzüntüye boğdu. Kazım Kızıl'ın kimliği, yaşı ve kazanın detayları ise merak konusu oldu.

Kaza Detayları

Kaza, Bartın'dan Zonguldak yönüne seyir halinde olan 74 AAC 067 plakalı otomobilin sürücüsü Kazım Kızıl'ın direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonrası karşı şeride geçmesiyle meydana geldi. Bu esnada karşı yönden gelen Recep D. yönetimindeki 66 AS 505 plakalı hafif ticari araçla çarpışan otomobil, kazanın etkisiyle büyük hasar aldı. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazım Kızıl'ın Hastaneye Kaldırılması ve Vefatı

Kaza sonrası ağır yaralanan Kazım Kızıl, ekipler tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılarak ambulansa alındı ve Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kızıl, hayatını kaybetti. Bu ani vefat, ailesi ve meslektaşları için büyük bir kayıp olarak kaydedildi.

Kazım Kızıl'ın Hayatı ve Kariyeri

Hayatını kaybeden Kazım Kızıl'ın 55 yaşında olduğu öğrenildi. Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar görev yapmış olan Kızıl, meslek hayatında birçok başarılı çalışmaya imza atmıştı. Edinilen bilgilere göre, Kızıl'ın emekliliğine sadece dört gün kalmıştı ve bu süre zarfında yıllık izninde olduğu belirtiliyor. İzin dönemi sırasında Bartın'dan Zonguldak istikametine seyahat etmekte olduğu sırada bu talihsiz kaza gerçekleşti.

Kazım Kızıl'ın ani vefatı, Bartın'daki toplumu ve özellikle emniyet teşkilatını derinden etkiledi. Ailesi ve yakınları, onun hatırasını yaşatmak için çeşitli etkinliklerde bulunmayı planlıyor. Kazım Kızıl, meslek hayatı boyunca sergilediği özveri ve disiplinle anılacak.

#Trafik Kazası
#Bartın
#Polis Memuru Kazım Kızıl
#Kazım Kızıl
İzmir'de Feci Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
İzmir'de Feci Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
#Gündem / 09 Şubat 2026
Özalp Devlet Hastanesine 97 Personel Alınacak
Özalp Devlet Hastanesine 97 Personel Alınacak
#Gündem / 09 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’ten Kocaelispor’a Övgü
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’ten Kocaelispor’a Övgü
Gündem
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı'nda Yeni Dönem: İsmet Dalcı Seçildi
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı'nda Yeni Dönem: İsmet Dalcı Seçildi
Ferdi Kadıoğlu'ndan Acı Paylaşım
Ferdi Kadıoğlu'ndan Acı Paylaşım
Denizli Çivril'de 9 Şubat 2026 Tarihli Elektrik Kesintisi Hakkında Bilgiler
Denizli Çivril'de 9 Şubat 2026 Tarihli Elektrik Kesintisi Hakkında Bilgiler
CHP Kulislerinden Özarslan İddiası: AKP ile Anlaştı
CHP Kulislerinden Özarslan İddiası: AKP ile Anlaştı
ATA AÖF Bütünleme Sınavı Tarihleri ve Giriş Belgeleri Hakkında Bilgiler
ATA AÖF Bütünleme Sınavı Tarihleri ve Giriş Belgeleri Hakkında Bilgiler
Cemre Düşme Takvimi 2026: İlk Cemre Ne Zaman ve Nereye Düşecek?
Cemre Düşme Takvimi 2026: İlk Cemre Ne Zaman ve Nereye Düşecek?
Kütahya Valisi Musa Işın, Halk Eğitim Merkezi Müzik Topluluğu Öğrencilerini Kabul Etti
Kütahya Valisi Musa Işın, Halk Eğitim Merkezi Müzik Topluluğu Öğrencilerini Kabul Etti
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft