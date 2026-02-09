Polis Memuru Kazım Kızıl'ın Hayatı ve Trafik Kazası Sonucu Vefatı

Bartın'da meydana gelen trajik bir trafik kazasında, polis memuru Kazım Kızıl hayatını kaybetti. Olay, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu gerçekleşti ve Kızıl'ın vefatı, ailesini ve meslektaşlarını derin bir üzüntüye boğdu. Kazım Kızıl'ın kimliği, yaşı ve kazanın detayları ise merak konusu oldu.

Kaza Detayları

Kaza, Bartın'dan Zonguldak yönüne seyir halinde olan 74 AAC 067 plakalı otomobilin sürücüsü Kazım Kızıl'ın direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonrası karşı şeride geçmesiyle meydana geldi. Bu esnada karşı yönden gelen Recep D. yönetimindeki 66 AS 505 plakalı hafif ticari araçla çarpışan otomobil, kazanın etkisiyle büyük hasar aldı. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazım Kızıl'ın Hastaneye Kaldırılması ve Vefatı

Kaza sonrası ağır yaralanan Kazım Kızıl, ekipler tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılarak ambulansa alındı ve Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kızıl, hayatını kaybetti. Bu ani vefat, ailesi ve meslektaşları için büyük bir kayıp olarak kaydedildi.

Kazım Kızıl'ın Hayatı ve Kariyeri

Hayatını kaybeden Kazım Kızıl'ın 55 yaşında olduğu öğrenildi. Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar görev yapmış olan Kızıl, meslek hayatında birçok başarılı çalışmaya imza atmıştı. Edinilen bilgilere göre, Kızıl'ın emekliliğine sadece dört gün kalmıştı ve bu süre zarfında yıllık izninde olduğu belirtiliyor. İzin dönemi sırasında Bartın'dan Zonguldak istikametine seyahat etmekte olduğu sırada bu talihsiz kaza gerçekleşti.

Kazım Kızıl'ın ani vefatı, Bartın'daki toplumu ve özellikle emniyet teşkilatını derinden etkiledi. Ailesi ve yakınları, onun hatırasını yaşatmak için çeşitli etkinliklerde bulunmayı planlıyor. Kazım Kızıl, meslek hayatı boyunca sergilediği özveri ve disiplinle anılacak.