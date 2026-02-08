Dolar
Haberin Gündemi Gündem CHP Kulislerinden Özarslan İddiası: AKP ile Anlaştı

Okunma Süresi: 2 dk

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifası öncesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir araya gelerek bu durumu ele aldıkları öğrenildi. CHP kaynaklarına göre, Özarslan'ın hakkındaki yolsuzluk dosyalarının kapatılacağı taahhüdü alarak AKP'ye katılmak üzere anlaştığı iddia ediliyor. Özarslan'ın son günlerde telefonlara çıkmadığı ve bu süreçte Özel ile birkaç kez görüştüğü belirtildi.

Özarslan'ın İstifası ve AKP'ye Geçiş Süreci

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, akşam saatlerinde sosyal medya aracılığıyla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Uzun süredir AK Parti'ye geçeceği konuşulan Özarslan'ın, önümüzdeki hafta yapılacak grup toplantısında AK Parti'ye katılması bekleniyor. CHP kaynakları, Özarslan'ın hakkında yolsuzluk iddialarının bulunduğunu ve bu nedenle bir süredir AK Parti ile görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

CHP İçindeki Görüşmeler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Özarslan'ın AK Parti'ye geçişine dair iddialar üzerine Mansur Yavaş ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Özel'in, Özarslan ile yaptığı görüşmelerde, Özarslan'ın yolsuzluk iddialarını reddettiği ancak buna rağmen AK Parti ile görüşmelere devam ettiği ifade ediliyor. Özarslan'ın son 2-3 gündür telefonlara cevap vermediği ve hakkındaki yolsuzluk dosyalarının kapatılacağı sözünü alarak AK Parti'ye katılma kararı aldığı öne sürülüyor.

Görüşmelerin İçeriği ve Sonuçları

Bugün gerçekleşen Özel ve Yavaş arasındaki görüşmede, Özarslan'ın durumu detaylı bir şekilde ele alındı. Yavaş'ın, Özel'in kendisine ilettiği bilgilerin kendisinde de bulunduğunu belirttiği kaydedildi. Bu gelişmeler, CHP içindeki dinamiklerin yanı sıra, Özarslan'ın siyasi geleceği üzerinde de etkili olabilir.

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
