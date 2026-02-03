Dolar
Kütahya Valisi Musa Işın, Halk Eğitim Merkezi Müzik Topluluğu Öğrencilerini Kabul Etti

Yayınlanma
Okunma Süresi: 2 dk

Kütahya Valisi Musa Işın, Halk Eğitim Merkezi müzik topluluğu öğrencilerini makamında ağırladı. Bu buluşmada, öğrencilerin bayrak temalı şarkıları sergilendi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı tarafından hazırlanan Kütahyaspor albümü Vali Işın’a takdim edildi. Etkinlik, bölgedeki kültürel faaliyetlerin desteklenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Öğrencilerin Sunumları ve Albüm Takdimi

Kütahya Valisi Musa Işın, etkinlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı ve müzik öğretmeni Öncül Günyeli ile emekli maarif müfettişi Ahmet Günyeli’nin de aralarında bulunduğu Halk Eğitim Merkezi müzik topluluğu öğrencileriyle bir araya geldi. Etkinlikte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yarıyıl tatili sonrası okullarda düzenlenen bayrak temalı etkinliğe destek vermek amacıyla hazırlanan şarkılar, öğrenciler tarafından icra edildi. Bu tür etkinlikler, öğrencilerin sanatsal yeteneklerini geliştirmelerine ve toplumsal bilinci artırmalarına katkı sağlıyor.

Vali Işın'dan Teşekkür ve Başarı Dilekleri

Gerçekleştirilen kabul sırasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Öncül Günyeli tarafından hazırlanan Kütahyaspor albümü de Vali Musa Işın’a takdim edildi. Vali Işın, nazik ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen tüm öğrencilere ve eğitmenlere teşekkür etti. Öğrencilerin sanatsal çalışmalarında başarılar dileyen Vali, bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Halk Eğitim Merkezi müzik topluluğu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen bu etkinlik, Kütahya’nın kültürel hayatına katkı sağlarken, gençlerin müzik alanındaki yeteneklerini sergileme fırsatı sundu. Vali Musa Işın’ın desteğiyle, bu tür organizasyonların devam etmesi bekleniyor.

