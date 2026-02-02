Barcelona - Fenerbahçe Beko Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 26. haftasında yarın İspanya'nın Barcelona takımıyla zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Bu heyecan verici mücadele, Barcelona'nın ikonik stadyumu Palau Blaugrana'da gerçekleşecek. Maç, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak ve basketbolseverler S Sport kanalından canlı olarak izleyebilecek. Her iki takım için de büyük önem taşıyan bu karşılaşma, ligdeki rekabetin ne denli yoğun olduğunu bir kez daha gözler önüne serecek.

Fenerbahçe Beko'nun Son Durumu

Fenerbahçe Beko, ligdeki son dokuz maçında sekiz galibiyet elde ederek dikkat çekti. Son olarak Anadolu Efes'i 79-62'lik skorla mağlup eden sarı-lacivertli ekip, bu formuyla ligdeki iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Fenerbahçe Beko, mevcut durumda bir maç eksiği ile ligde lider konumda yer alıyor. Takım, sezon boyunca oynadığı 24 karşılaşmada 17 galibiyet alırken, 7 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

Barcelona'nın Performansı ve Önceki Karşılaşmalar

Rakip takım Barcelona, EuroLeague'de güçlü bir performans sergileyerek üst sıralarda yer almayı başardı. Önceki karşılaşmalarında gösterdiği başarıyla dikkat çeken Barcelona, Fenerbahçe Beko ile yapacağı maçta galibiyet hedefliyor. İki takım arasında daha önce oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, ev sahibi olduğu maçta Barcelona'yı 72-71 yenerek önemli bir zafer elde etmişti. Bu durum, yarınki maçın heyecanını bir kat daha artırıyor.

Basketbolseverler, bu karşılaşmanın sonucunu merakla beklerken, her iki takımın da hedefleri doğrultusunda mücadele edeceği açık. Fenerbahçe Beko'nun form durumu, Barcelona'nın ev sahibi avantajı ve üst düzey rekabet, bu maçı izlenmesi gereken bir olay haline getiriyor. Takımların sahadaki performansları, sezonun gidişatını etkileyecek önemli bir dönüm noktası olabilir.