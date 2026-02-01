Galatasaray, Kayserispor Karşısında İlk Yarıda 2-0 Önde Kapatıyor

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Kayserispor ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 2-0'lık skorla önde tamamladı. Maçta, Galatasaray'ın ilk golü, Kayserisporlu oyuncu Opoku'nun kendi kalesine attığı golle geldi. Ardından, Osimhen'in penaltıdan attığı gol, ev sahibi ekibi rahatlatan bir diğer önemli gelişme oldu.

Maçın Detayları ve İlk Yarı Performansı

Karşılaşmanın hakemliğini Adnan Deniz Kayatepe üstlenirken, yardımcı hakemler Süleyman Özay ve Mehmet Kısal görev aldı. Galatasaray, Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Yunus Akgün, Sara, Lang ve Osimhen ile sahaya çıktı. Kayserispor ise Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Semih Güler, Denswil, Carole, Furkan Soyalp, Bennasser, Opoku, Benes, Cardoso ve Onugkha kadrosuyla mücadele etti.

Maçın başlama düdüğünden itibaren Galatasaray, etkili bir oyun sergilemeye başladı. 2. dakikada Sallai'nin sağ kanattan yaptığı ortada, Lang'ın kafa vuruşu üstten auta gitti. 6. dakikada, Kayserispor'un Benes'in pasında Furkan Soyalp, ceza yayı sağ çaprazından kaleci Uğurcan ile karşı karşıya geldi ancak Uğurcan, topu kurtarmayı başardı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Galatasaray öne geçti. Yunus Akgün'ün sağ kanattan yaptığı ortada, arka direkte Opoku'nun topa ters vuruş yaparak kendi kalesine göndermesi, Galatasaray'ı 1-0 öne taşıdı. Bu gol sonrasında Kayserispor, dengeleri sağlamak için çabalarını artırdı ancak Galatasaray, kontrolü elinde tutmayı başardı.

İlk yarının 26. dakikasında Galatasaray, önemli bir fırsat yakaladı. Denswil'in hatalı pasında topu kapan Osimhen, kaleci Bilal ile karşı karşıya kalırken, Denswil’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Kayatepe, penaltı kararı verdi. Osimhen, penaltıyı başarıyla kullanarak skoru 2-0'a getirdi.

İlk Yarıda Dikkat Çeken Anlar

Galatasaray, ikinci golünden sonra da etkili oyununu sürdürdü. 41. dakikada Lang’ın kullandığı serbest vuruşta, Torreira’nın Lemina’ya verdiği pasla yapılan röveşata, direğin dibinden auta gitti. İlk yarıda Galatasaray, rakibi karşısında üstün bir performans sergileyerek soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Bu sonuç, Galatasaray'ın ligdeki hedefleri açısından büyük bir önem taşıyor. Kayserispor ise ikinci yarıda daha etkili bir oyun sergilemek zorunda kalacak. Taraftarların merakla beklediği ikinci yarıda, her iki takımın da nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.