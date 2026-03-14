Tüketicilerin En Büyük Sorunu Nedir? Ayakkabı Kalitesi ve Fahiş Fiyatlar

Tüketicilerin şikayetleri bitmek bilmiyor. Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılı ve 2026'nın ilk aylarına dair açıkladığı verilere göre, geçen yıl en çok fahiş fiyatlar ile kalitesi düşen ayakkabı ve kıyafetler hakkında şikayetler yapıldı. Tüketicilerin haklarını aramak için başvurduğu Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Geçen yıl sadece Bakanlığa ulaşan başvuru sayısı 223 bin 101 olarak kaydedilirken, Tüketici Hakem Heyetleri’nin önündeki dosya sayısı 900 bini aştı. Bu durum, tüketicilerin karşılaştığı sorunların boyutunu gözler önüne seriyor.

Ayakkabı ve Tekstil Ürünleri Neden Şikayet Ediliyor?

Halkın en çok mağdur olduğu alan, toplam şikayetlerin yüzde 19,6’sını oluşturan ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri oldu. Enflasyon nedeniyle fiyatı katlanan ancak kalitesi düşen bu ürünler, tüketicilerin en büyük sorunları arasında yer alıyor. Ayakkabı ve tekstil ürünlerinin yanı sıra, mobil hat abonelikleri, kredi kartı üyelik ücretleri, mobilya, cep telefonları ve internet abonelikleri de şikayet edilen diğer alanlar arasında yer alıyor.

Mobil hat abonelikleri şikayetlerin yüzde 4,75'ini, kredi kartı üyelik ücretleri yüzde 3,97'sini, mobilya şikayetleri yüzde 3,71'ini, cep telefonları yüzde 3,61'ini ve internet abonelikleri ise yüzde 3,11'ini oluşturuyor. Tüketicilerin bu konularda yaşadığı sıkıntılar, geniş bir yelpazeye yayılmış durumda.

Uyuşmazlıkların Toplam Değeri Ne Kadar?

Tüketici Hakem Heyetleri’ne yapılan 907 bin 515 başvurunun büyük bir kısmı karara bağlandı. Uyuşmazlığa konu olan ürün ve hizmetlerin toplam parasal değeri ise 12,4 milyar lira olarak belirlendi. Bu rakam, tüketicilerin karşılaştığı sorunların ekonomik boyutunu da ortaya koyuyor.

Bakanlık ekiplerinin yaptığı denetimler sonucunda, mesafeli satıştan devre tatile kadar halkı mağdur eden firmalara toplam 1,7 milyar lira idari para cezası kesildi. Bu durum, tüketicilerin haklarının korunması adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Alo 175 Hattındaki Yoğunluk Neden Artıyor?

Tüketicilerin haklarını aramak için başvurduğu Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nda yoğunluk yaşanıyor. Günde ortalama bin çağrının yanıtlandığı hatta, 2025 yılında 471 bin 393 kişi şikayetlerini iletti. 2026’nın sadece ilk iki ayında ise çağrı sayısı 70 bin 931’e ulaştı. Bu veriler, tüketicilerin sorunlarını dile getirmek için bu hattı ne denli aktif kullandığını gösteriyor.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, özellikle tatil ve teknoloji alışverişlerinde halkı bazı tuzaklara karşı uyarıyor. Bedava tatil yalanı ve sahte yetkili servisler gibi dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, ikinci el telefon alırken Bakanlık onaylı yenileme merkezlerinin tercih edilmesi gerektiği ifade ediliyor.