Veliaht Reyhan Kimdir? İşte Gerçek Adı Ve Hikâyesi

Veliaht dizisinin dikkat çeken karakteri Reyhan’ı, genç şarkıcı ve oyuncu Serra Arıtürk canlandırıyor. İşte Reyhan’ın hikâyesi ve Serra Arıtürk’ün kariyeri…

Veliaht Reyhan Kimdir? İşte Gerçek Adı Ve Hikâyesi
Ekranların yeni dizisi Veliaht, güçlü hikâyesi kadar karakterleriyle de dikkat çekiyor. Dizinin en çok merak edilen isimlerinden biri olan Reyhan, izleyicileri hem duygusal hem de stratejik yönüyle ekrana kilitliyor.

Reyhan Kimdir?

Reyhan, Karslı ailesinin gelini ve Zafer Karslı’nın eşi olarak hikâyede kritik bir noktada yer alıyor. Geçmişin sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalan Reyhan, aile sadakati ve aşk arasında denge kurmaya çalışıyor. Timur’un aileye gelişiyle birlikte hayatı bambaşka bir hal alıyor.

Reyhan’ın Gerçek Adı

Dizide Reyhan karakterine hayat veren isim, genç oyuncu ve şarkıcı Serra Arıtürk. 22 Haziran 1998 İstanbul doğumlu olan Arıtürk, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde eğitim gördü.

Serra Arıtürk’ün Kariyeri

Müzik alanında “Kendimi Bilmeden”, “Kimse Yok” ve “Olmazdım” gibi parçalarıyla tanınan Arıtürk, oyunculukta ise Aşkın Tarifi, Kulüp, Taş Kağıt Makas ve Kaosun Anatomisi projelerinde rol aldı. Veliaht dizisinde Reyhan rolü için mutfak ve pastacılık üzerine özel eğitim aldığı da biliniyor.

