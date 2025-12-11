Dolar
42,6090 %0.03
Euro
50,1928 %0.66
Gram Altın
5.833,69 % 0,70
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Ünlü Seslendirme Sanatçısı Jeffrey Garcia Hayatını Kaybetti

Ünlü Seslendirme Sanatçısı Jeffrey Garcia Hayatını Kaybetti

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Ünlü Seslendirme Sanatçısı Jeffrey Garcia Hayatını Kaybetti
Okunma Süresi: 2 dk

Jimmy Neutron: Dahi Çocuk dizisinde Sheen Estevez karakterinin sesiyle tanınan seslendirme sanatçısı, oyuncu ve komedyen Jeffrey Garcia, 48 yaşında yaşamını yitirdi. Garcia'nın ölümü, hayranları ve sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı.

Sağlık Sorunları ve Hastaneye Kaldırılma Süreci

Garcia, 20 Kasım civarında zatürre (pnömoni) teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Kısa bir tedavi sürecinin ardından taburcu edilse de, bu hafta sağlığı hızla kötüleşti. TMZ'nin haberine göre, sanatçı pazartesi günü nefes alma güçlüğü nedeniyle tekrar hastaneye yatırıldı ve salı günü akciğerinin iflas ettiği belirtildi.

Aile ve Sağlık Durumu

Garcia'nın ailesi, sanatçının Çarşamba sabahı erken saatlerde güney Kaliforniya'daki bir hastanede yaşam destek ünitesinden çıkarıldığını duyurdu. Kaynaklar, Garcia'nın son birkaç ay içerisinde çeşitli tıbbi krizlerle karşı karşıya kaldığını aktardı. Sanatçının yılın başlarında geçirdiği bir beyin anevrizması, kafa travmasına neden olmuştu. İlk başta iyileşme süreci gösteren Garcia'nın daha sonra felç geçirdiği ve bu durum nedeniyle stand-up gösterilerini iptal etmek zorunda kaldığı bilgisi verildi.

Hayranların Duyguları ve Anıları

Jeffrey Garcia'nın vefatının ardından hayranları, sosyal medya üzerinden duygularını paylaştı. Bir kullanıcı, "Huzur içinde yatsın. Dizideki en komik karakteri o seslendiriyordu," şeklinde bir paylaşımda bulundu. Diğer bir hayran ise, "Hayır... Sheen, büyürken benim kaotik ruh hayvanımdı. Huzur içinde uyu, Jeff Garcia, çocukluğumuzu efsane yaptın," ifadelerini kullandı.

Jeffrey Garcia'nın Kariyeri

Jeffrey Garcia, kariyerine Güney Kaliforniya kulüplerinde stand-up komedi ile başladı ve ardından Jimmy Neutron: Dahi Çocuk dizisinde seslendirdiği Sheen Estevez karakteri ile Hollywood'daki yerini pekiştirdi. Garcia'nın çalışmaları sadece "Jimmy Neutron" ile sınırlı kalmayıp, "Çiftlikte Curcuna", "Neşeli Ayaklar", "Rio" ve "Clone High" gibi birçok animasyon projesini de kapsıyor. Ayrıca canlı aksiyon ve komedi gösterilerinde de önemli roller üstlenmiştir.

#Hayatını Kaybetti
#Oyuncu
İŞKUR Üzerinden Yeni Duyuru: Kaymakamlıklarda İstihdam Fırsatı
İŞKUR Üzerinden Yeni Duyuru: Kaymakamlıklarda İstihdam Fırsatı
#Genel / 11 Aralık 2025
Google Maps, Park Yeri Otomatik Algılama Özelliğini Kullanıma Sundı
Google Maps, Park Yeri Otomatik Algılama Özelliğini Kullanıma Sundı
#Teknoloji / 11 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Mehmet Akif Ersoy’un Tutuklanması Sonrası Pınar Erbaş’a Gelen Mesajlar Dikkat Çekti
Mehmet Akif Ersoy’un Tutuklanması Sonrası Pınar Erbaş’a Gelen Mesajlar Dikkat Çekti
Magazin
Güllü'nün Ölümünde TÜBİTAK'tan Önemli Gelişme: Ses Kayıtları Ortaya Çıktı
Güllü'nün Ölümünde TÜBİTAK'tan Önemli Gelişme: Ses Kayıtları Ortaya Çıktı
Konyaspor, Tutuklanan Futbolcusunun Sözleşmesini Feshetti
Konyaspor, Tutuklanan Futbolcusunun Sözleşmesini Feshetti
Türkiye'nin Orta Koridor Planı: Küresel Ticarette Yeni Bir Dönem
Türkiye'nin Orta Koridor Planı: Küresel Ticarette Yeni Bir Dönem
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel Yangını: Bakanlık Personelinin İfadesi
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel Yangını: Bakanlık Personelinin İfadesi
Survivor 2026 Başlama Tarihi Belli Oldu mu?
Survivor 2026 Başlama Tarihi Belli Oldu mu?
Instagram'dan Yeni Özellik: Hikaye Paylaşımı Artık Daha Kolay
Instagram'dan Yeni Özellik: Hikaye Paylaşımı Artık Daha Kolay
Galatasaray'da Berkan Kutlu'nun Transferi İle İlgili Tartışmalar
Galatasaray'da Berkan Kutlu'nun Transferi İle İlgili Tartışmalar
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft