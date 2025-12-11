Ünlü Seslendirme Sanatçısı Jeffrey Garcia Hayatını Kaybetti

Jimmy Neutron: Dahi Çocuk dizisinde Sheen Estevez karakterinin sesiyle tanınan seslendirme sanatçısı, oyuncu ve komedyen Jeffrey Garcia, 48 yaşında yaşamını yitirdi. Garcia'nın ölümü, hayranları ve sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı.

Sağlık Sorunları ve Hastaneye Kaldırılma Süreci

Garcia, 20 Kasım civarında zatürre (pnömoni) teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Kısa bir tedavi sürecinin ardından taburcu edilse de, bu hafta sağlığı hızla kötüleşti. TMZ'nin haberine göre, sanatçı pazartesi günü nefes alma güçlüğü nedeniyle tekrar hastaneye yatırıldı ve salı günü akciğerinin iflas ettiği belirtildi.

Aile ve Sağlık Durumu

Garcia'nın ailesi, sanatçının Çarşamba sabahı erken saatlerde güney Kaliforniya'daki bir hastanede yaşam destek ünitesinden çıkarıldığını duyurdu. Kaynaklar, Garcia'nın son birkaç ay içerisinde çeşitli tıbbi krizlerle karşı karşıya kaldığını aktardı. Sanatçının yılın başlarında geçirdiği bir beyin anevrizması, kafa travmasına neden olmuştu. İlk başta iyileşme süreci gösteren Garcia'nın daha sonra felç geçirdiği ve bu durum nedeniyle stand-up gösterilerini iptal etmek zorunda kaldığı bilgisi verildi.

Hayranların Duyguları ve Anıları

Jeffrey Garcia'nın vefatının ardından hayranları, sosyal medya üzerinden duygularını paylaştı. Bir kullanıcı, "Huzur içinde yatsın. Dizideki en komik karakteri o seslendiriyordu," şeklinde bir paylaşımda bulundu. Diğer bir hayran ise, "Hayır... Sheen, büyürken benim kaotik ruh hayvanımdı. Huzur içinde uyu, Jeff Garcia, çocukluğumuzu efsane yaptın," ifadelerini kullandı.

Jeffrey Garcia'nın Kariyeri

Jeffrey Garcia, kariyerine Güney Kaliforniya kulüplerinde stand-up komedi ile başladı ve ardından Jimmy Neutron: Dahi Çocuk dizisinde seslendirdiği Sheen Estevez karakteri ile Hollywood'daki yerini pekiştirdi. Garcia'nın çalışmaları sadece "Jimmy Neutron" ile sınırlı kalmayıp, "Çiftlikte Curcuna", "Neşeli Ayaklar", "Rio" ve "Clone High" gibi birçok animasyon projesini de kapsıyor. Ayrıca canlı aksiyon ve komedi gösterilerinde de önemli roller üstlenmiştir.