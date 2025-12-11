Dolar
42,6240 %0.06
Euro
50,0538 %0.4
Gram Altın
5.773,09 % -0,35
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Güllü'nün Ölümünde TÜBİTAK'tan Önemli Gelişme: Ses Kayıtları Ortaya Çıktı

Güllü'nün Ölümünde TÜBİTAK'tan Önemli Gelişme: Ses Kayıtları Ortaya Çıktı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Güllü'nün Ölümünde TÜBİTAK'tan Önemli Gelişme: Ses Kayıtları Ortaya Çıktı
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü şarkıcı Güllü, gerçek adıyla Gül Tut'un 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Güllü'nün ölümünü araştırmak üzere başlattığı soruşturmada, TÜBİTAK tarafından yapılan ses kayıtları incelemesiyle cinayet şüphesinin güçlendiği belirlendi.

Olayın Gelişimi ve Soruşturma Süreci

Güllü'nün 52 yaşında hayatını kaybettiği olay, Yalova'nın Harmanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Olay günü, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, Güllü ile birlikte evde bulunuyordu. Güllü'nün düşmesi üzerine başlatılan soruşturma, ilk aşamada şüpheli konumda olan Gülter ve Ulu'nun ifadeleri alınarak ilerledi. Ancak, olayın detaylarının ortaya çıkması için güvenlik kameralarındaki ses kayıtları TÜBİTAK'a gönderildi.

TÜBİTAK'ın İncelemesi ve Ses Kayıtları

TÜBİTAK tarafından yapılan ses kayıtları incelemesinde, Güllü'nün kızı Gülter'in "Atacağım şimdi seni" ifadesi net bir şekilde tespit edildi. Bu kayıtlara göre, Güllü banyoya gittiğinde Gülter ve Ulu, yüksek alkol tüketimi sonrası Güllü'yü pencereden aşağı itmeden önce müzik açtılar. Güllü, lavabodan çıktığında "O ne lan" diyerek odaya yöneldi ve burada yaşanan boğuşma esnasında Gülter'in annesini pencereden ittiği belirlendi.

Ses Kayıtlarında Şok Edici Detaylar

Özellikle ses kayıtlarında, Güllü'nün pencereden aşağıya düşmesinin ardından Gülter'in "Hadi görüşürüz bay bay" şeklindeki sözleri de kaydedildi. Bu durum, soruşturmanın seyrini değiştiren bir başka önemli unsur olarak değerlendirildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, ses kayıtlarının incelenmesiyle elde edilen bu bilgilerin ardından Gülter ve Ulu'yu teknik ve fiziki takibe aldı.

Firara Hazırlık ve Yakalama Operasyonu

Gülter ve Ulu'nun yurtdışına kaçma hazırlığı içinde olduğu tespit edildi. Gülter'in İstanbul Büyükçekmece'deki bir arkadaşının evinde bulunduğu, Ulu'nun ise Yalova'da kaldığı belirlendi. İkili, yasadışı bir şekilde Gürcistan üzerinden yurtdışına çıkmayı planlamakta idiler. Soruşturma ekipleri, firar hazırlıklarının netleşmesi üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün talimatıyla harekete geçti ve ikilinin kaçmak üzereyken yakalanmasını sağladı.

Olay, Güllü'nün beklenmeyen ölümü ve sonrasında gelişen olaylarla birlikte, Türkiye'deki adli süreçlerin ne denli karmaşık ve derinlemesine incelendiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Şimdi, soruşturmanın devamı ve adaletin sağlanması için atılacak adımlar merakla bekleniyor.

#Magazin
15 Yaşında Sanayiye Adım Attı, 'Erkek İşi' Deyenlere Meydan Okuyor
15 Yaşında Sanayiye Adım Attı, 'Erkek İşi' Deyenlere Meydan Okuyor
#Gündem / 11 Aralık 2025
İbrahim Selim'in Sevgilisi Ayşe Şeyma Keten Kimdir, Kaç Yaşında?
İbrahim Selim'in Sevgilisi Ayşe Şeyma Keten Kimdir, Kaç Yaşında?
#Gündem / 11 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Kuruluş Orhan’ın Şahinşah Bey’i Barış Falay’ın 19 Yıllık Eşi Kırmızı Oda’nın Yıldızı Çıktı!
Kuruluş Orhan’ın Şahinşah Bey’i Barış Falay’ın 19 Yıllık Eşi Kırmızı Oda’nın Yıldızı Çıktı!
Magazin
Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Coşkun Göğen Hastaneye Kaldırıldı
Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Coşkun Göğen Hastaneye Kaldırıldı
Son Dakika: 22 İlde 92 DEAŞ Şüphelisi Yakalandı
Son Dakika: 22 İlde 92 DEAŞ Şüphelisi Yakalandı
Aralık Ayı Merkez Bankası Faiz Kararı Açıklanıyor
Aralık Ayı Merkez Bankası Faiz Kararı Açıklanıyor
Kamu Hastanelerine KPSS 50-60 Puanla Mülakatsız Alım Başladı! İşte İlanlar ve Başvuru Şartları
Kamu Hastanelerine KPSS 50-60 Puanla Mülakatsız Alım Başladı! İşte İlanlar ve Başvuru Şartları
PTT’ye En Az 2 Bin Memur ve İşçi Alımı Gündemde: MHP, TBMM’de Taleplerini Dile Getirdi
PTT’ye En Az 2 Bin Memur ve İşçi Alımı Gündemde: MHP, TBMM’de Taleplerini Dile Getirdi
2026 Resmi Tatil Takvimi Belli Oldu: Tatil Planı Yapmak İsteyenler Dikkat!
2026 Resmi Tatil Takvimi Belli Oldu: Tatil Planı Yapmak İsteyenler Dikkat!
Fed Yılın Son Faiz Kararını Açıkladı! Altın Fiyatı Kararın Ardından Yükseldi
Fed Yılın Son Faiz Kararını Açıkladı! Altın Fiyatı Kararın Ardından Yükseldi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft