Haberin Gündemi Genel Fed Yılın Son Faiz Kararını Açıkladı! Altın Fiyatı Kararın Ardından Yükseldi

Fed Yılın Son Faiz Kararını Açıkladı! Altın Fiyatı Kararın Ardından Yükseldi

Fed yılın son toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi yaptı. Küresel piyasalarda gözler, karar sonrası altın ve doların seyrine çevrildi.

Yayınlanma
14
Fed Yılın Son Faiz Kararını Açıkladı! Altın Fiyatı Kararın Ardından Yükseldi
Okunma Süresi: 2 dk

ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılı Aralık ayı toplantısında beklenen faiz kararını açıkladı. Karara göre politika faizi 25 baz puan indirilerek yüzde 3,50–3,75 aralığına çekildi. Böylece Fed, yılın son toplantısında gevşeme sinyalini güçlendirmiş oldu.

Karar Sürpriz mi?

Analistler, Fed’in bir süredir faiz indirimlerine temkinli yaklaştığını belirtirken, Aralık ayında bir indirim ihtimalinin zayıf olduğu görüşündeydi. Ancak, ABD ekonomisinde son dönemde gözlenen enflasyonun yavaşlama eğilimi ve iş gücü piyasasındaki soğuma, Fed’in bu yönde adım atmasına zemin hazırladı.

Kararla birlikte yılın başında yüzde 4,50 seviyelerinde olan faiz oranı, yılın sonunda 3,75 seviyesine kadar düşmüş oldu. Fed’in 2026 yılına girerken daha ılımlı bir para politikasına geçiş yapabileceği beklentisi, piyasalar tarafından olumlu karşılandı.

Kararın Gerekçesi Ne?

FED açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Son veriler, enflasyonun kontrol altına alınmaya başlandığını ve ekonomik aktivitenin daha sürdürülebilir bir düzeye geldiğini göstermektedir. İş gücü piyasasında dengelenme sinyalleri alınmakta olup, fiyat istikrarına ulaşma hedefimiz doğrultusunda politika faizimizi 25 baz puan indiriyoruz."

Açıklamada ayrıca 2026 yılı boyunca daha kademeli faiz indirimlerinin gündeme gelebileceği sinyali de verildi. Ancak bu adımların enflasyon ve büyüme verilerine bağlı olarak şekilleneceği vurgulandı.

Altın ve Dolar Tepkisi Ne Oldu?

Fed’in faiz indirimi açıklamasının ardından küresel piyasalarda hareketlilik yaşandı.

Ons Altın, karar öncesi 4.210 dolar seviyesindeyken, açıklamanın ardından 4.218 dolara kadar yükseldi.
Dolar endeksi (DXY) ise hafif düşüş eğilimi göstererek 103 seviyelerinin altına geriledi.
Küresel borsalar ise kararı pozitif fiyatlayarak yükselişle tepki verdi.

Yurt içinde de gram altın 2.580 TL seviyelerinden 2.595 TL’ye yükseldi. Dolar/TL paritesi ise karar sonrasında sınırlı bir hareketle 31,20 seviyelerinde seyretti.

2026’da Ne Bekleniyor?

Fed’in bu faiz indirimiyle birlikte 2026 yılına daha gevşek bir para politikasıyla girmesi bekleniyor. Ancak küresel jeopolitik gelişmeler, enerji fiyatları ve iç talepteki değişkenlikler bu süreci etkileyebilir.

Ekonomistler, 2026 yılının ilk çeyreğinde en az bir faiz indiriminin daha gündeme gelebileceğini, ancak bunun ABD ekonomisindeki gidişata bağlı olacağını belirtiyor.

