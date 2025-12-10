Trafik Sigortasında Büyük Sürpriz! Ocak 2026 Zam Oranı Yüzde 1’in Altında Kaldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), son günlerde trafik sigortası primlerine yüksek oranlı zam yapıldığı yönündeki haberlerle ilgili kamuoyuna açıklama yaptı. Kurum, 2026 yılı Ocak ayında uygulanacak zam oranını netleştirdi: Aylık azami prim artışı sadece %0,66 olarak belirlendi.

Primler Hangi Kriterlere Göre Belirleniyor?

SEDDK’nın açıklamasında, trafik sigortası primlerinin sabit bir kalem olmadığı, araç türü, sigortalının risk seviyesi, ikamet edilen il, aracın kullanım amacı ve yakıt türü gibi çok sayıda faktöre göre aylık olarak belirlendiği vurgulandı.

2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla prim belirlemede hasar-maliyet endeksi esas alınmaya başlandı. Bu sistem, sigorta primlerinin daha adil ve sürdürülebilir şekilde düzenlenmesini amaçlıyor.

Hasar-Maliyet Endeksi Nedir?

Hasar-maliyet endeksi;

Araç fiyatlarındaki değişim,

Yedek parça ve onarım maliyetleri,

Asgari ücret artışları

gibi unsurları dikkate alarak sigorta maliyetlerini daha doğru bir şekilde hesaplıyor. Bu endeksle birlikte sigorta primleri, piyasa koşullarına göre daha şeffaf ve kontrol edilebilir bir yapıya kavuştu.

2026 Ocak Ayı Zam Oranı: Yüzde 0,66

Yeni sistem kapsamında, 2026 yılı Ocak ayında uygulanacak trafik sigortası azami prim artış oranı %0,66 olarak hesaplandı. Bu oran, geçmiş dönemlerdeki çift haneli zam oranlarına kıyasla oldukça düşük ve sektörde olumlu karşılandı.

SEDDK’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sigortacılık sektörünün sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimi ile sigortalıların uygun primlerle sigorta hizmetine erişimini sağlamayı, hak sahiplerinin zararlarının karşılanmasını gözetmeyi sürdüreceğiz.”

Sürücüler Ne Beklemeli?

Ocak ayında yapılacak %0,66’lık artış, zorunlu trafik sigortası primlerinde belirgin bir fiyat değişikliği yaratmayacak. Ancak sürücüler için önemli olan, kendi risk profiline göre sigorta tekliflerini karşılaştırmak ve en uygun fiyatla poliçe düzenlemek.

Bilmeniz Gerekenler:

Trafik sigortası yaptırmak her motorlu araç sahibi için yasal bir zorunluluktur.

Yeni sistemle primler sabit değil; kişiselleştirilmiş ve değişkendir.

Zam oranı hasar-maliyet endeksine bağlı olarak her ay yeniden hesaplanmaktadır.