Haberin Gündemi Ekonomi 2026 Yılında Emekliler İçin Maaş Kesintisi Uygulaması Başlıyor

2026 Yılında Emekliler İçin Maaş Kesintisi Uygulaması Başlıyor

Yayınlanma
14
2026 Yılında Emekliler İçin Maaş Kesintisi Uygulaması Başlıyor
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan yeni düzenleme, 2026 yılı itibarıyla emeklilerin maaşlarında önemli bir kesinti yapılmasını öngörüyor. Resmi Gazete'de yayımlanan 5510 sayılı Kanun'a eklenen madde, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren 1 milyondan fazla emeklinin maaşından yüzde 25'e varan oranlarda otomatik kesintiler yapılacağını belirtiyor. Bu durum, prim, genel sağlık sigortası primi ve idari para cezası borcu olan emeklileri kapsıyor.

Yeni Kesinti Düzenlemesi ve Uygulama Tarihi

Yeni düzenleme kapsamında, borcu bulunan emeklilerin maaşlarından otomatik kesintilerin yapılması 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren başlayacak. Bu tarihten itibaren, emeklilerin aylıklarından kesinti yapılması için herhangi bir ek işlemin gerekmeyeceği belirtiliyor. Kesinti uygulaması, borç durumuna göre belirlenerek, emeklilerin maaşları üzerinden gerçekleştirilecek.

SGK Başkanlığı'nın Açıklamaları

SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, kesinti uygulanacak emekliler hakkında detaylı bilgiler verdi. Ertüzün, devlet memurluğundan ayrıldıktan sonra genel sağlık sigortası prim borcu oluşan ve ardından tekrar memuriyete veya sigortalı bir işte çalışmaya başlayan kişilerin, emekli aylıkları bağlanmadan önce borç sorgulaması yapılmadığını belirtti. Bu nedenle, geçmişte prim borcu bulunanların emekli aylıkları bağlandıktan sonra bu durumun ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Kesinti Kapsamında Bulunan Emekliler

Kesinti düzenlemesi, 961 bin emekliyi etkileyerek, sadece SSK veya Emekli Sandığı kapsamında emekli olanları değil, aynı zamanda BAĞ-KUR’lular için de önemli sonuçlar doğuracak. BAĞ-KUR’luların malullük ve yaşlılık aylığı alabilmesi için tüm prim ve borçlarının ödenmiş olması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, dul ve yetim aylığı alan bireylerin de, kendilerine bağlanan aylıklar üzerinden prim borcu bulunanların durumlarına göre kesinti yapılabileceği ifade ediliyor.

Sonuç Olarak

Bu yeni düzenlemenin emekliler üzerindeki etkisi henüz net olarak görülememekle birlikte, 2026 yılında yaşanacak kesintiler, birçok emeklinin mali durumunu etkileyecek. Emeklilerin maaşlarından yapılacak kesintiler, ülkede sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Uygulamanın ayrıntıları ve kapsamı konusunda daha fazla bilgi, ilerleyen dönemlerde SGK tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır.

#Kesinti
#Maaş
#Maaş Kesintisi
