CHP'den İhraç İstemi Sonrası İstifa Eden Milletvekilinden Özgür Özel'e Sert Eleştiri

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın kesin ihraç istemiyle parti disiplin kuruluna sevk edilmesi, partideki gerginliği artırdı. Çakır, bu gelişmenin ardından CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İstifasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bu durum, partinin iç dinamikleri ve liderlik anlayışı üzerine tartışmaları da beraberinde getirdi.

Parti Yönetimi ve İhraç Süreci

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi'ne (PM) sevk edileceğini açıkladı. Emre, "Genel başkanımız, uzun bir süredir hoşgörü gösterdi ancak bazı şeylerin bir sınırı var. Bu sınırın geçilmesi üzerine Merkez Yönetim Kurulu, milletvekilimizi Parti Meclisi'ne ihraç istemiyle sevk etme kararı aldı." ifadelerini kullandı. Emre'nin belirttiğine göre, PM bu konuyu ilk toplantısında değerlendirecek.

Hasan Ufuk Çakır'ın İstifası

İhraç sürecinin ardından Hasan Ufuk Çakır, CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Çakır, partisinin sessiz kaldığı iddialarına karşılık olarak, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda CHP'li milletvekillerini protesto etmesiyle gündeme gelmişti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum." dedi. Çakır, konuyla ilgili daha fazla detay vereceğini belirttiği bir basın toplantısı yapacağını da ifade etti.

Özgür Özel'e Yönelik Eleştiriler

Çakır, TGRT ekranlarında katıldığı Taksim Meydanı programında CHP lideri Özgür Özel'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Özel'in Silivri'deki ziyaretlerine atıfta bulunarak, "Kardeşim senin başka işin gücün yok mu?" şeklinde bir çıkış yaptı. Çakır, Özel'in partisinin sorunlarına yeterince odaklanmadığını savundu ve partisinin liderliğini eleştirerek, "Sen mazotun kaç lira olduğunu biliyor musun? Sen bu sorunların dışındasın." dedi. Çakır, CHP'nin Mersin'deki temsilciliği ve partinin içindeki birliktelik konularında da eleştirel bir tutum sergiledi.

Bu gelişmeler, CHP'nin içindeki tartışmaların daha da derinleşmesine neden olurken, partinin geleceği ve liderlik yapısındaki değişiklikler üzerine spekülasyonları artırdı. Hasan Ufuk Çakır'ın istifası ve yaptığı açıklamalar, CHP'nin iç dinamikleri açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.