Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını vurgulayarak, “Önce Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız, ardından da merkezinde kalkınmanın, dayanışmanın, iş birliğinin ve huzurun bulunduğu Terörsüz Bölge idealine mutlaka ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları İhlalleri ve Küresel Sorunlar

Erdoğan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 77. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajında, bu beyannameye olan bağlılığın önemini vurguladı. Ancak, dünya genelinde halen devam eden insan hakları ihlallerine dikkat çekti. Barış ve adalet kavramlarının değer kaybettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramının bu durumu gözler önüne serdi. “Gazze’deki yıkım, Beyanname’deki değerlerin ağır darbe aldığının göstergesidir” şeklinde konuştu. Erdoğan, Gazze'de 70 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, bu durumun uluslararası insan hakları değerlerinin ciddi bir şekilde tahrip olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Gazze İçin Ortak Sorumluluk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'nin yeniden inşa edilmesinin tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Kalıcı barışın sağlanabilmesi için ateşkesin güçlendirilmesi ve iki devletli çözüm modelinin hayata geçirilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. Ayrıca, İsrail'in ateşkesi ihlal eden saldırılarına değinerek, uluslararası toplumu İsrail üzerindeki baskıyı artırmaya davet etti.

Barış ve Diyalog Girişimleri

Sudan’daki iç çatışmalara da değinen Erdoğan, Türkiye’nin barış ve diyalog odaklı girişimlerini sürdürdüğünü ifade etti. Mesajında, kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı konularına da dikkat çekerek, nefret suçlarının özgürlük bahanesiyle teşvik edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Türkiye'nin tarihsel mirası doğrultusunda, insan haklarını savunma kararlılığını sürdüreceğini vurguladı.

Terörle Mücadele Vurgusu

Terörün Türkiye’nin refah ve istikrarını hedef alan bir musibet olduğunu ifade eden Erdoğan, bu sorunu kökten çözmek için kararlı adımlar atılacağını belirtti. “Önce Terörsüz Türkiye, ardından Terörsüz Bölge idealine ulaşacağız. Bunda kararlıyız, sabırlıyız, samimiyiz” diyerek, Türkiye'nin bu alandaki azmini dile getirdi. Mesajını, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nün Gazze, Filistin, Sudan ve tüm dünya için barış, huzur ve adalet getirmesi temennisiyle sonlandırdı.