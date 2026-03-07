Başakşehir - Göztepe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Başakşehir - Göztepe maçı, futbolseverlerin merakla beklediği bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, iki takımın Avrupa kupalarına katılım mücadelesi vermesi, bu maçı daha da önemli kılıyor. Göztepe, 42 puanla 5. sırada yer alırken, 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek amacıyla İstanbul deplasmanına çıkıyor. Öte yandan, 39 puanlı Başakşehir, rakibini yakalayarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Başakşehir - Göztepe Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta Başlayacak?

Bu önemli mücadele, 7 Mart 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan maçın başlangıç saati ise 16.00 olarak belirlendi. Futbolseverler, bu kritik karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekliyor.

Maçın hakemi Yasin Kol olarak atanmış durumda. Bu zorlu randevu, iki takımın da hedefleri doğrultusunda büyük bir önem taşıyor. Göztepe, bu karşılaşmayı kazanarak 4 haftalık puan kaybı serisini sona erdirmek istiyor.

Maçın Canlı Yayını Hangi Kanalda Olacak?

Başakşehir - Göztepe mücadelesinin heyecanı, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı anbean takip edebilecek. Her iki takımın da performansı, bu maçta belirleyici bir rol oynayacak.

Göztepe, sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı 1-0 kazanarak avantaj elde etmişti. Bu maçta da, her iki takımın da galip gelme arzusu oldukça yüksek. Başakşehir ise taraftar desteğiyle galip gelerek Göztepe ile puanları eşitlemek ve ikili averajda avantaj sağlamak istiyor.

Puan Durumu ve Takımların Hedefleri

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasına girilirken, puan durumu iki ekip arasındaki rekabeti artırıyor. Göztepe, geride kalan 24 haftada 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyetle toplamda 42 puan topladı. Başakşehir ise 24 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 39 puana ulaştı. Bu puan farkı, maçı sadece bir lig maçı olmaktan çıkarıp doğrudan bir sıralama savaşına dönüştürüyor.

Her iki takımın da Avrupa kupalarına katılım mücadelesi vermesi, bu karşılaşmanın önemini artırıyor. Göztepe, 5. sıradaki yerini perçinlemek için bu maçı kazanmak istiyor. Başakşehir ise, taraftar desteğiyle galip gelerek Göztepe ile puanları eşitlemenin peşinde. Bu mücadele, sezonun geri kalanında her iki takım için de belirleyici bir rol oynayabilir.