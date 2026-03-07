İDDEF, 40 Ülkede Kardeşlik Sofraları Kurarak İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2026 yılı Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri ile dikkat çekiyor. "Seninle Bereketlensin" sloganı ile yola çıkan İDDEF, dünya genelinde 56 ülke ve 310 bölgede yardım çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, 40 farklı ülkede kurulan iftar sofraları, binlerce ihtiyaç sahibini bir araya getirerek dayanışma ve paylaşma ruhunu pekiştiriyor.

Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan bu organizasyonlar, mazlum coğrafyalarda kardeşlik köprüleri inşa ediyor. İDDEF, Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar gibi çeşitli bölgelerde gerçekleştirdiği iftar organizasyonları ile ihtiyaç sahibi aileler, medrese öğrencileri ve yetimlerin bir araya gelmesini sağlıyor. Bu sofralarda, Ramazan’ın bereketi ve paylaşma kültürü yaşatılıyor.

İftar Sofralarının Kurulduğu Ülkeler Hangileri?

İDDEF’in iftar sofralarının kurulduğu ülkeler arasında Gazze, Afganistan, Arnavutluk, Bangladeş, Benin, Burkina Faso, Burundi, Çad, Endonezya, Etiyopya, Fildişi Sahili, Filipinler, Gana, Gine, Gine-Bissau, Güney Afrika, Gürcistan, Hindistan, Kamboçya, Kamerun, Kenya, Kırgızistan, Kosova, Lübnan, Makedonya, Mali, Nepal, Nijer, Nijerya, Pakistan, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Suriye, Tanzanya, Türkmenistan, Uganda ve Yemen yer alıyor. Bu ülkelerdeki ihtiyaç sahipleri, savaş, yoksulluk, kuraklık ve krizlerin etkisi altında yaşam mücadelesi verirken, İDDEF’in kurduğu iftar sofraları onlara umut ve destek sunuyor.

İftar organizasyonları, yerel halkın katılımıyla gerçekleştiriliyor ve bu sayede toplumsal dayanışma da güçlendiriliyor. İDDEF ekipleri, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemekler ikram ederek Ramazan’ın birlik ve kardeşlik ruhunu hissettiriyor. Bu sofralarda bir araya gelen insanlar, sadece yemek paylaşmakla kalmıyor, aynı zamanda manevi bir bağ da kuruyorlar.

Hayırseverler Nasıl Destek Olabilir?

Hayırseverler, İDDEF’in “Sofranı Paylaş” projesi kapsamında iftar vererek dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahipleriyle aynı sofrayı paylaşma fırsatı bulabiliyor. Bağış yapmak isteyenler, www.iddef.org internet sitesi üzerinden online bağış yapabilir, ilgili hesap numaralarına FAST/EFT/havale yoluyla destek verebilir veya Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilciliklere giderek yardımda bulunabilirler. Ayrıca, 0212 621 00 65 numaralı çağrı merkezi üzerinden detaylı bilgi alabilirler.

İDDEF, ayrıca SMS ile bağış yapma imkanı da sunuyor. İFTAR yazarak 7230’a SMS gönderen hayırseverler, 50 TL bağış yapabiliyor. Bu yöntem, daha fazla kişinin yardım kampanyalarına katılmasını sağlıyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı kolaylaştırıyor.