Şok 7-10 mart aktüel kataloğu 2026 satışta! yeni ürünler neler?

ŞOK market, 7-10 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürünler kataloğunu bugün raflarda satışa sundu. Bu dönemde özellikle gençlerin ilgisini çeken Vans ayakkabı çeşitleri, 1999 TL ile 2.499 TL arasında değişen fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Bunun yanı sıra, ev eşyaları ve tadilat ürünleri de dikkat çekiyor.

Aktüel ürünler arasında 4 kişilik yemek takımı 12.999 TL, 6 kişilik ahşap ayaklı masa ise 4.999 TL fiyatıyla raflarda yer alıyor. Ahşap sandalye çeşitleri 2.099 TL ile 2.799 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulurken, yatak hediyeli beşik 2.299 TL olarak dikkat çekiyor. Bunun dışında, boya çeşitleri, merdiven ve ev tadilat ürünleri de bu hafta özel fiyatlarla müşterilerin tercihine sunulacak.

ŞOK markette bu hafta hangi ürünler var?

ŞOK markette bu hafta, kahve makinesi, çay makinesi, cam kettle, elektrikli süpürge, seramik tabanlı ütü, saç kurutma makinesi, saç düzleştirici, fincan takımı, tencere ve tava çeşitleri gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Örneğin, seramik tabanlı ütü 1.399 TL, cam kettle 999 TL, halı yıkama makinesi 2.999 TL, makyaj aynası ışığı 275 TL, porselen kahve fincan takımı 499 TL, bambu kesme tahtası 129 TL, kadın omuz çantası 299 TL, kapaklı organizer çanta büyük boy 239 TL ve kadın pijama takımı 499 TL’den reyonlarda yer alacak.

Ev eşyaları ve tadilat ürünleri dikkat çekiyor

ŞOK 7-10 Mart aktüel kataloğunda yer alan ev eşyaları ve tadilat ürünleri, geniş bir yelpazeye sahip. 4 kapaklı 2 çekmeceli gardırop 8.999 TL, modern kitaplık 1.249 TL, portmanto 4.199 TL, raflı kahve köşesi 5.999 TL, 4 kapaklı raflı gardırop 4.999 TL, aynalı makyaj masası 3.699 TL gibi ürünler, ev dekorasyonuna katkı sağlayacak. Ayrıca, çamaşır makinesi, buzdolabı ve bulaşık makinesi gibi beyaz eşyalar da uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

ŞOK marketteki indirimli ürünlerin fiyatları nelerdir?

ŞOK marketteki indirimli ürünlerin fiyatları, müşterilere cazip fırsatlar sunuyor. 10 KG 1200 devir çamaşır makinesi 20.399 TL, çift kapılı no frost buzdolabı 29.999 TL, akıllı kurutma makinesi 69.999 TL, 8 programlı bulaşık makinesi 16.500 TL, Türk kahvesi makinesi 1.599 TL, çay makinesi 1.799 TL, 2.5 litre toz hazne kapasiteli süpürge 3.999 TL gibi ürünler, bu hafta sonu raflarda yer alacak. Ayrıca, temizlik ürünlerinde de kampanyalı fiyatlar dikkat çekiyor.