İstanbul 7. İdare Mahkemesi, Beykoz Belediye Başkanvekili Gürzel'in Taşınmaz Satışı Yetkisini Neden Durdurdu?

İstanbul 7. İdare Mahkemesi, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’e belediyenin SSK ve vergi borçlarına karşılık taşınmaz satışı yetkisi veren belediye meclisi kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına hükmetmiştir. Bu karar, yerel yönetimlerdeki yetki devri ve hukukun üstünlüğü açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

Gürzel'in Göreve Gelmesi ve Parti Değişikliği Neden Önemli?

CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Özlem Vural Gürzel, belediye başkanvekili olarak atanmıştır. Gürzel, Eylül 2025 tarihinde AK Parti'ye geçmiş ve bu süreçte ilçe meclisinde CHP'nin çoğunluğunu kaybetmesi, siyasi dinamikleri önemli ölçüde etkilemiştir. Bu değişim, yerel yönetimlerdeki güç dengelerini yeniden şekillendirmiştir.

Gürzel, AK Parti'ye geçtikten yaklaşık bir ay sonra, belediye ve belediyeye ait şirketlerin SSK ve vergi borçlarına karşılık taşınmaz satışı için belediye meclisinden 10 Ekim 2025 tarihinde yetki almıştır. Ancak, bu yetkinin alınması sürecinde yaşananlar, muhalefet partisi üyeleri tarafından hukuka aykırı olarak değerlendirilmiştir.

Mahkeme Kararının Gerekçeleri Neler?

CHP’li belediye meclis üyeleri Gökhan Taneri Vural ve Burak Korkmaz, Gürzel’in yetki devrinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle idare mahkemesine başvurmuşlardır. İstanbul 7. İdare Mahkemesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesi gereğince Belediye Meclisi’ne yetki tanındığını, ancak bu yetkinin devrine ilişkin bir düzenlemenin mevcut olmadığını belirtmiştir. Dava konusu olan 10 Ekim 2025 tarihli meclis kararının hukuka aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Mahkeme, bu kararı ile yerel yönetimlerin yetki sınırlarını net bir şekilde ortaya koymuş ve hukukun üstünlüğü ilkesinin önemini vurgulamıştır. Bu durum, benzer idari kararların hukuki denetim altında tutulması gerektiğini bir kez daha hatırlatmaktadır.