Rusya, Bankaların Kripto Borsası Açabilmesi İçin Lisans Sürecini Nasıl Kolaylaştırmayı Planlıyor?

Rusya, bankaların mevcut bankacılık lisansları ile kripto borsası açabilmesine olanak tanıyan yeni bir düzenleme üzerinde çalışmaktadır. Bu düzenleme, bankaların ve aracı kurumların mevcut lisanslarıyla kripto borsası lisansına başvurmasını sağlayan bir 'bildirim süreci' önerisini içermektedir.

Rusya Merkez Bankası'nın hazırladığı bu teklif, kripto paraların ve stablecoin'lerin mevcut finansal altyapı üzerinden alınıp satılmasını mümkün kılarken, iç ödemelerde bu dijital varlıkların kullanımını yasaklamayı sürdürmektedir. Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bu önerinin bankacılık sektörünün kara para aklama ve terör finansmanını önleme altyapısına dayandığını vurgulayarak, riskin kontrollü bir şekilde yönetilmesini amaçladıklarını ifade etmiştir.

Bankaların Kripto İşlemlerindeki Risk Yönetimi Nasıl Olacak?

Önerilen modelde, bankaların kripto işlemlerindeki risk seviyesi, sermayelerinin yüzde 1’i ile sınırlandırılacak ve uygulama sonrasında gerekirse bu sınır genişletilecektir. Bu yaklaşım, bankaların kripto varlıklar ile ilgili işlemlerinde daha temkinli olmalarını sağlayarak, finansal sistemin güvenliğini artırmayı hedeflemektedir.

Ayrıca, bu düzenlemenin Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan kripto varlıkları yasasının gelişimi ile paralel bir şekilde ilerlediği belirtilmektedir. Böylece, düzenleyici çerçeve içerisinde bankaların kripto varlıklarla ilgili faaliyetleri daha net bir şekilde tanımlanabilecektir.

Dijital Paralar ve Stabilcoin Kullanımında Sınırlamalar Neler Olacak?

Tasarıya göre, dijital paralar ve stabilcoin'ler alınıp satılabilirken, iç ödemelerde bu varlıkların kullanılması yasaklanacaktır. Bu durum, kripto paraların finansal sistemdeki rolünü sınırlı tutmayı amaçlamaktadır. Yetkin yatırımcılar sınırsız işlem yapabilme hakkına sahip olurken, yetkin olmayan yatırımcılar için yıllık 300.000 ruble (yaklaşık 3.800 dolar) ile işlem yapma sınırı getirilecektir.

Bu düzenlemeler, Rusya'nın kripto para ekosistemini daha düzenli ve güvenli bir hale getirmeyi hedefleyen adımlar olarak değerlendirilmektedir. Kripto varlıkların yasallaşması ve düzenlenmesi, ülkenin finansal sisteminin dijitalleşme sürecinde önemli bir rol oynamaktadır.