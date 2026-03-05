Zerohash, ABD'de ulusal tröst bankası lisansı için başvurdu mu?

Kripto para altyapı sağlayıcısı Zerohash, dijital varlık ve stablecoin yönetimi gibi çeşitli finansal hizmetler sunmak amacıyla ABD Para Birimi Kontrol Ofisine (OCC) ulusal tröst bankası lisansı almak için resmi başvuruda bulundu. Bu adım, şirketin federal düzeyde denetlenen bir finansal kuruluş olma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Zerohash, kripto altyapı firmalarının ulusal tröst bankası lisansı alma eğilimine katılarak, OCC'ye yaptığı başvuru ile birlikte sektördeki diğer önemli oyuncularla benzer bir yol izliyor. Şirket, bu lisansla birlikte daha geniş bir müşteri portföyüne ulaşmayı ve dijital varlıklar ile itibari para birimleri için saklama hizmetleri sunmayı planlıyor.

Hangi hizmetleri sunacak?

OCC dosyalamasına göre, kurulması planlanan tröst bankası, dijital varlıklar ve itibari para birimleri için çeşitli hizmetler sunacak. Bu hizmetler arasında staking, doğrulama faaliyetleri, stablecoin yönetimi, takas ve emanet işlemleri yer alıyor. Zerohash, bu hizmetlerle birlikte dijital varlık ekosisteminde önemli bir rol oynamayı hedefliyor.

Şirket, yeni bankanın üst yöneticiliği için baş hukuk müşaviri Stephen Gardner'ı önerdi. Bu atama, şirketin finansal hizmetler alanında daha profesyonel bir yönetim yapısına sahip olma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Federal denetim altında faaliyet gösterecek mi?

Lisansın onaylanması durumunda, Zerohash geleneksel bankacılık faaliyetleri olan mevduat kabul etme veya kredi verme gibi işlemleri gerçekleştiremeyecek. Ancak, federal denetim altında faaliyet gösterme hakkı kazanmak, şirketin daha fazla kurumsal müşteri çekmesine yardımcı olabilecek önemli bir avantaj sağlayacaktır.

Zerohash'in bu adımı, aralık ayında OCC'den şartlı onay alan Ripple, Circle ve BitGo gibi diğer şirketlerin izlediği yolla benzerlik taşıyor. Bu durum, sektördeki düzenleyici ortamın değişimi ve kripto para firmalarının geleneksel finansal sistemle entegrasyon çabalarının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Son gelişmeler neler?

Geçtiğimiz ay Zerohash, kripto altyapı platformuna Monad blockchain ağı ve bu ağ üzerindeki USDC için destek ekledi. Bu entegrasyon sayesinde, şirketin kurumsal müşterileri, kendi blockchain altyapılarını kurmaya veya yasal lisanslar almaya gerek kalmadan stablecoin tabanlı ödeme akışları oluşturabiliyor. Bu durum, dijital varlıkların kullanımını daha da yaygınlaştırma potansiyeli taşıyor.

Zerohash'in bu gelişmeleri, kripto para sektöründeki yenilikçi çözümler ve hizmetler sunma çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor. Şirketin atılımları, dijital varlıkların geleceği açısından önemli bir yere sahip olabilir.