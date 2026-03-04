Sosyal Medyaya 15 Yaş Altı Çocuklar İçin Yeni Düzenleme Mi Geliyor?

Son günlerde sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki etkisi gündemdeki yerini korurken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yeni bir kanun teklifi, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına sınırlama getirmeyi hedefliyor. Bu düzenleme, çocukların dijital dünyada daha güvenli bir şekilde var olmalarını sağlamak amacı taşımaktadır.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) tarafından hazırlanan taslak, 5651 sayılı Kanun'da değişiklikler öngörüyor. Bu değişikliklerle birlikte sosyal ağ sağlayıcılarının, 15 yaş altındaki çocukların kaydını engelleyecek etkili yaş doğrulama sistemleri kurmaları ve ebeveyn kontrol araçları sunmaları zorunlu hale gelecek. Böylece, çocukların sosyal medya platformlarında daha güvenli bir deneyim yaşamaları amaçlanmaktadır.

Yeni Düzenlemenin İçeriği Nedir?

Yapılan düzenlemeye göre, 15 yaş üstü çocuklar için ise yetişkinlerden ayrıştırılmış güvenli hizmet sunumu sağlanacak. Ayrıca, acil durumlarda zararlı içeriklere bir saat içinde müdahale edilmesi gerekecek. Bu durum, çocukların karşılaşabileceği olumsuz içeriklere karşı hızlı bir yanıt mekanizması oluşturmayı hedefliyor.

Bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda, sosyal medya platformlarına ciddi yaptırımlar uygulanması öngörülüyor. Küresel ölçekli platformlar için, bir önceki yılki küresel cirolarının yüzde üçüne kadar idari para cezası uygulanabileceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, kademeli bant daraltma yaptırımı da devreye girecek.

Hedeflenen Amaçlar Nelerdir?

Bu düzenlemenin temel amacı, çocukların dijital ortamda daha güvenli bir şekilde var olmasını sağlamak ve sosyal medya platformlarının sorumluluklarını artırmaktır. Çocukların sosyal medyada karşılaşabileceği risklerin azaltılması, ebeveynlerin kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi ve sosyal ağların daha güvenilir hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Uzmanlar, bu tür düzenlemelerin çocukların ruhsal ve sosyal gelişimleri üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini ifade etmektedir. Ancak, uygulamanın nasıl hayata geçirileceği ve sosyal medya platformlarının bu değişikliklere ne ölçüde uyum sağlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Toplumda Nasıl Bir Etki Yaratacak?

Bu kanun teklifinin toplumda yaratacağı etki, özellikle ebeveynler ve çocuklar arasında önemli bir tartışma konusu haline gelecektir. Ebeveynler, çocuklarının dijital dünyada daha güvende olmasını sağlamak için bu tür düzenlemeleri destekleyebilirken, bazı kesimler ise bu durumun çocukların sosyal gelişimini olumsuz etkileyebileceğini savunmaktadır.

Sonuç olarak, TBMM'ye sunulan bu kanun teklifi, sosyal medya kullanımına yönelik önemli değişiklikler öngörmekte ve çocukların dijital dünyadaki güvenliğini artırmayı hedeflemektedir. Gelişmeler takip edilmeye devam edilecektir.