Vestel, Sürdürülebilirlik Alanında Önemli Başarılar Elde Etti mi?

Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya, uluslararası raporlama kuruluşu CDP’nin 2025 yılı sonuçlarında İklim Değişikliği kategorisinde A seviyesine ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Bu gelişme, Vestel'in ilk kez CDP Küresel A Listesi'nde yer almasına olanak tanıdı. Ayrıca, her iki şirketin Su Güvenliği skorları ise B olarak belirlendi.

Vestel, sürdürülebilirlik alanında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Şirket, Zorlu Grubu’nun Akıllı Hayat 2030 vizyonu çerçevesinde, sürdürülebilirliği iş yapış biçiminin merkezine alarak iklim değişikliğiyle mücadele, emisyon yönetimi ve çevresel risklerin şeffaf bir şekilde raporlanması konularında önemli adımlar attı. Bu çabalar, 2025 yılı itibarıyla uluslararası düzeyde güçlü bir performans sergilemesine yardımcı oldu.

Vestel’in İklim Değişikliği Kategorisindeki Başarısı Neden Önemli?

Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya, CDP platformunda 2025 yılı itibarıyla İklim Değişikliği kategorisinde A seviyesine ulaşarak, şirketlerin karbon ayak izlerini, sera gazı emisyonlarını ve iklim değişikliği risklerini raporlamaları konusunda önemli bir başarıya imza attı. Bu durum, Vestel’in uzun vadeli çevresel stratejisi çerçevesinde belirlediği bilim temelli hedeflerin ve karbonsuzlaşma yol haritasının küresel ölçekte karşılık bulduğunu göstermektedir.

İklim değişikliği kategorisinde A seviyesine ulaşılması, Vestel’in çevresel sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını ve bu konudaki hedeflerine ulaşma konusundaki azmini ortaya koymaktadır. Bu başarı, şirketin çevresel etkilerini azaltma yönündeki çabalarının bir yansımasıdır.

Su Güvenliği Skorları Ne Anlama Geliyor?

Vestel'in Su Güvenliği alanındaki B seviyesi, suyun verimli kullanımına yönelik belirlenen hedefler doğrultusunda yürütülen su tasarrufu projelerinin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini göstermektedir. Bu durum, şirketin su kaynaklarının yönetimi konusundaki hassasiyetini ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır.

Su güvenliği, günümüzde giderek daha fazla önem kazanan bir konu olup, Vestel’in bu alandaki çabaları, çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük bir değer taşımaktadır. Şirket, su kaynaklarının korunması ve verimli kullanımı konusundaki çalışmalarını sürdürerek, bu alandaki hedeflerine ulaşmayı hedeflemektedir.

S&P Global’in Sürdürülebilirlik Yıllığı’na Dahil Olmak Ne Anlama Geliyor?

Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya, S&P Global tarafından 2026 Sürdürülebilirlik Yıllığı’na dahil edilerek, sürdürülebilirlik faaliyetleri ve süreçlerdeki şeffaflıkları nedeniyle önemli bir başarı elde etti. Bu kapsamda, dünya genelinde 59 sektörden 9 bin 200’ü aşkın şirket arasından seçilen 848 Yıllık Üyesi arasında yer aldı. Bu durum, Vestel’in sürdürülebilirlik alanındaki çabalarının uluslararası düzeyde tanınmasını sağlamaktadır.

Vestel Elektronik, ayrıca S&P Global CSA skoruna göre ilk yüzde 10’luk dilimde yer alarak, sürdürülebilirlik alanındaki başarısını pekiştirmiştir. Bu sonuçlar, Vestel’de sürdürülebilirliğin sadece operasyonel uygulamaların ötesine geçerek stratejik karar mekanizmalarına entegre edildiğini ve uzun vadeli değer yaratma kapasitesinin temel unsuru olarak konumlandırıldığını göstermektedir.