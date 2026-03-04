Dolar
Fenerbahçe, Tedesco'nun Ağır Enfeksiyon Geçirdiğini Açıkladı ve Dönüş Tarihini Belirtti

Fenerbahçe, Tedesco'nun Ağır Enfeksiyon Geçirdiğini Açıkladı ve Dönüş Tarihini Belirtti

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun sağlık durumu hakkında resmi açıklama yaptı.

Yayınlanma
14
Fenerbahçe, Tedesco'nun Ağır Enfeksiyon Geçirdiğini Açıkladı ve Dönüş Tarihini Belirtti
Okunma Süresi: 2 dk

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun sağlık durumu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Tedesco'nun Gaziantep FK ile oynanacak Türkiye Kupası maçında takımın başında olamayacağını duyurdu. İtalyan teknik adamın ağır bir enfeksiyon geçirdiği belirtilirken, tedavi sürecinin devam ettiği vurgulandı.

Domenico Tedesco, daha önce Antalyaspor ile oynanan maçta viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle takımın başında yer alamamıştı. Fenerbahçe, bu durumun devam ettiğini ve Tedesco'nun Gaziantep FK karşılaşmasında da görev alamayacağını açıkladı. Kulübün resmi açıklamasında, Tedesco'nun tedavi sürecinin sürdüğü ifade edildi.

Tedesco'nun Dönüş Tarihi Ne Zaman Olacak?

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun ne zaman geri döneceği konusunda da bilgi verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Tedesco'nun hafta sonu oynanacak Samsunspor karşılaşmasında takımın başında olması planlandığı belirtildi. Bu durum, taraftarlar arasında merak uyandırırken, Tedesco'nun sağlık durumunun nasıl gelişeceği ise dikkatle izleniyor.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynayacağı Türkiye Kupası maçında takımın teknik sorumluluğunu yardımcı antrenör Zeki Murat Göle üstlenecek. Bu süreçte, kulüp yetkilileri Tedesco'nun tedavi sürecinin başarılı bir şekilde ilerlemesini umuyor.

Fenerbahçe'nin Teknik Ekibi Süreçten Nasıl Etkilenecek?

Fenerbahçe'nin teknik ekibi, Tedesco'nun yokluğunda Zeki Murat Göle liderliğinde Gaziantep FK ile mücadele edecek. Bu durum, takımın oyun stratejisi ve performansı üzerinde nasıl bir etki yaratacak merak konusu. Sarı-lacivertli kulüp, Tedesco'nun sağlık durumunun iyileşmesiyle birlikte, teknik direktörlük görevine geri dönmesini bekliyor.

Fenerbahçe'nin bu süreçteki performansı, Tedesco'nun yokluğunda nasıl şekillenecek? Takımın yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle, bu önemli karşılaşmada takımı en iyi şekilde hazırlamaya çalışacak.

#Domenico Tedesco
#Fenerbahçe
#Gaziantep Fk
