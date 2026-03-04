Dolar
43,9866 %0.04
Euro
51,1651 %0.08
Gram Altın
7.265,01 % 0,85
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Fenerbahçe’nin Domenico Tedesco ile Görüşme Teklifini Reddeden Genç Yetenek Kimdir?

Fenerbahçe’nin Domenico Tedesco ile Görüşme Teklifini Reddeden Genç Yetenek Kimdir?

Galatasaray'ın yeni transferi Can Armando Güner, Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirerek sarı-kırmızılı formayı tercih etti.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Fenerbahçe’nin Domenico Tedesco ile Görüşme Teklifini Reddeden Genç Yetenek Kimdir?
Okunma Süresi: 1 dk

Fenerbahçe'nin Domenico Tedesco ile görüşme teklifini reddeden genç yetenek Can Armando Güner, Galatasaray ile olan bağlarını güçlendirdi. 18 yaşına girmesiyle birlikte Galatasaray'a imza atan Güner, bu süreçte hayallerini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Can Armando Güner kimdir?

Can Armando Güner, Galatasaray'ın transfer döneminde büyük çaba sarf ettiği bir genç yetenektir. Mavi kart ile Türk statüsünde oynayan Güner, Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına Türkiye Kupası'nda Alanyaspor karşısında çıktı. Genç oyuncunun performansı, taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Maç sonrasında yaptığı açıklamalarda, çocukluk hayallerine kavuştuğunu belirten Güner,

Google, Kuantum Bilgisayarlara Karşı Dayanıklı HTTPS Sertifikalarını Test Ediyor Mu?
Google, Kuantum Bilgisayarlara Karşı Dayanıklı HTTPS Sertifikalarını Test Ediyor Mu?
#Teknoloji / 04 Mart 2026
Müslüm Gürses'in Ölümünün 13. Yılında Japonya'dan Gelen Hayranlarıyla Anma Töreni Düzenlendi
Müslüm Gürses'in Ölümünün 13. Yılında Japonya'dan Gelen Hayranlarıyla Anma Töreni Düzenlendi
#Magazin / 03 Mart 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Galatasaray'ın Victor Osimhen İçin 120 Milyon Euro'luk Teklif Alacağı İddiası Ne Anlama Geliyor?
Galatasaray'ın Victor Osimhen İçin 120 Milyon Euro'luk Teklif Alacağı İddiası Ne Anlama Geliyor?
Spor
Fenerbahçe Samsunspor Maçı Bilet Fiyatları ve 8 Mart Kadınlar Günü İndirimi Hakkında Bilgiler
Fenerbahçe Samsunspor Maçı Bilet Fiyatları ve 8 Mart Kadınlar Günü İndirimi Hakkında Bilgiler
Kedi Mırıltısının Kemik ve Doku İyileşmesine Olan Gizemli Katkıları Neler?
Kedi Mırıltısının Kemik ve Doku İyileşmesine Olan Gizemli Katkıları Neler?
İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? 21 bin 20 konut için tarih belirlendi
İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? 21 bin 20 konut için tarih belirlendi
Dsi Kura Çekimi Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak ve İsim Listesi Nereden Erişilecek?
Dsi Kura Çekimi Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak ve İsim Listesi Nereden Erişilecek?
Dursun Özbek, Uğurcan Çakır Transferi Hakkında Ederson’a Dikkat Çeken Gönderme Yaptı mı?
Dursun Özbek, Uğurcan Çakır Transferi Hakkında Ederson’a Dikkat Çeken Gönderme Yaptı mı?
Karadeniz'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti Mi?
Karadeniz'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti Mi?
Bakanlık, İran’a Yönelik Saldırıların Ardından Uçuşları 6 Mart’a Kadar İptal Etti: Pegasus’tan Yolculara Ek Haklar
Bakanlık, İran’a Yönelik Saldırıların Ardından Uçuşları 6 Mart’a Kadar İptal Etti: Pegasus’tan Yolculara Ek Haklar
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft