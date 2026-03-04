Fenerbahçe’nin Domenico Tedesco ile Görüşme Teklifini Reddeden Genç Yetenek Kimdir?

Fenerbahçe'nin Domenico Tedesco ile görüşme teklifini reddeden genç yetenek Can Armando Güner, Galatasaray ile olan bağlarını güçlendirdi. 18 yaşına girmesiyle birlikte Galatasaray'a imza atan Güner, bu süreçte hayallerini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Can Armando Güner kimdir?

Can Armando Güner, Galatasaray'ın transfer döneminde büyük çaba sarf ettiği bir genç yetenektir. Mavi kart ile Türk statüsünde oynayan Güner, Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına Türkiye Kupası'nda Alanyaspor karşısında çıktı. Genç oyuncunun performansı, taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Maç sonrasında yaptığı açıklamalarda, çocukluk hayallerine kavuştuğunu belirten Güner,